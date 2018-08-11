FİNANS

Hallerin işletilmesine AVM modeli önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: - "Hallerin modernize edilmesi için çalışmalara başlandı. Müsait olan hallerin yerinde rehabilite edilmesi, bazı hallerin ise yeni yerlere taşınması sağlanacak. Bu haller tek tek tespit edilecek" - "Hallerin, mutlaka özerk bir yapıda işletilmesi gerek. Hallerin, döner sermayeli bütçesi bulunmalı. Bir AVM gibi personel olmalı, temizlik, aydınlatma ve otopark gibi hizmetleri bulunmalı"

DENİZ ÇİÇEK- Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hallerin modernize edilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirterek, "Müsait olan hallerin yerinde rehabilite edilmesi, bazı hallerin ise yeni yerlere taşınması sağlanacak. Bu haller tek tek tespit edilecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan modern toptancı halleri kurulması hedefi doğrultusunda çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda, arz zincirinin kalitesini artırmak amacıyla, büyük şehirlerdekilerden başlamak üzere hallerin fiziksel altyapısının yenilenmesi sağlanacak. Böylece, nakliye ve depolama süreçlerine ilişkin iyileştirmelerle, yaş meyve ve sebzede yıllık 25 milyar lirayı bulan zayi miktarının azaltılması hedefleniyor. Yeni kurulacak hallerin nerede konumlandırılacağı da oluşturulacak komisyonlarca belirlenecek.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalara başladıklarını, yeni Hal Kanunu Taslağı'nın Meclis açıldıktan sonra yasalaşacağını söyledi.

Tavşan, hallerin modernizasyonu için yeni kanunun beklenmeyeceğini belirterek, "Yürütülen çalışmada hallerin nasıl yenileneceği, finansmanın nasıl sağlanacağı ve yerlerinin nasıl belirleneceği gibi konular masaya yatırılacak." ifadelerini kullandı.

- "Modernizasyona Ankara ve İstanbul'dan başlanacak"

Çalışmalara Ankara ve İstanbul'daki hallerden başlanacağına işaret eden Tavşan, bu süreçte, bakanlık, belediyeler, TOBB ve diğer ilgili STK'ların katılımıyla bir komisyon oluşturulmasını önerdi.

Tavşan, hal esnafının da sürecin içinde yer alması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu dönüşüm sürecinde mutlaka bir finansmana ihtiyaç olacak. Bu işin altyapısı hazırlanıyor, nereden işe başlanılacağına bakılacak. Daha sonrasında ise kararlar alınacak. Müsait olan hallerin yerinde rehabilite edilmesi, bazı hallerin ise yeni yerlere taşınması sağlanacak. Bu haller tek tek tespit edilecek." diye konuştu.

Hallerin idaresinin en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Tavşan, şunları kaydetti:

"Haller, modernizasyon yanında mutlaka özerk yapıda idare edilebilir bir sistemle işletilmeli. Şu anda belediyelerce yönetiliyor. Haller birer ticaret üssü. Buralar ne kadar iyi idare edilirse, her kesime o kadar faydalı olur. Haller, özerk yapıda olmalı, döner sermayeli bütçesi bulunmalı. Bir AVM gibi, personeli, temizliği, aydınlatması ve otoparkı gibi hizmetleri bulunmalı. Şirketleşebilir ya da farklı bir model olabilir. Önemli olan işleyen bir sistem olmalı."

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Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı Toptancı Hali Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan

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