FİNANS

Halliburton'ın ikinci çeyrek geliri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Firmanın bu yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 24 yükseldi

Dünyanın ikinci en büyük petrol sahası hizmet şirketi Halliburton, bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

Halliburton'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24 artışla 6,15 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 4,96 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 28 milyon dolar net kar elde eden şirketin bu yılın aynı döneminde ise 511 milyon dolar net kar yakaladığı bildirildi.

Ayrıca firma, 2017'nin nisan-haziran döneminde hisse başına 0,03 dolar kar ederken, bu yılın aynı döneminde hisse başına yüzde 0,58 dolar kara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halliburton Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Miller, Kuzey Amerika piyasasının dünya genelinde en büyük ve en hızlı büyüyen enerji pazarı olduğuna dikkati çekti.

Miller, Kuzey Amerika pazarında Halliburton'ın gelirinin bu yılın ilk yarısında, geçen senenin aynı döneminde göre, yüzde 47 artış gösterdiğini, aynı dönemde ABD'de sondaj kulesi sayısının da yüzde 16 yükseldiğini kaydetti.

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