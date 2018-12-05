Ham çelik üretimi arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 31,3 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azalışla 3,2 milyon tona geriledi. Ocak-ekim döneminde ise üretim yüzde 0,8 artışla 31,3 milyon tona yükseldi.

Nihai mamul çelik tüketimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,7 azalarak 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu yılın 10 aylık dönemi itibarıyla da tüketim yüzde 9,3 azalışla 27,3 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri ihracatı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 16,4 artarak 17,4 milyon tona, değer bakımından yüzde 32,2 artışla 14,2 milyar dolara ulaştı.

