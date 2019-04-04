Ham çelik üretimi azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 azalarak 5,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 34,4 azalışla, 1,8 milyon tona, yılın 2 aylık döneminde de yüzde 39 gerilemeyle 3,4 milyon tona düştü.

Ham çelik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalışla 2,6 milyon ton, ocak-şubat döneminde de yıllık bazda yüzde 16,1 azalarak 5,2 milyon ton oldu.

- Dış ticaret verileri

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı şubatta 2018'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 17,7 artarak 1,9 milyon tona, değer bazında yüzde 4,9 artış göstererek 1,4 milyar dolara ulaştı.

İhracat, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 17 artarak 3,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 6,8 yükselerek 2,8 milyar dolara çıktı.

İthalat ise şubatta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 30,6 azalarak 853 bin ton, değer olarak yüzde 29,2 azalışla 748 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.