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Ham çelik üretimi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton oldu - Ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon tona geriledi

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise üretim yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

- Çelik ihracatında artış

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı mayısta miktar bazında yüzde 30,3 artışla 2,1 milyon ton olurken, değer bazında yüzde 12,2 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 20,4 artarak 9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 6,5 yükselerek 7,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 45,4 azalışla 974 bin tona, değerde yüzde 40,9 gerileyerek 865 milyon dolara düştü.

Yılın ilk 5 ayı değerlendirildiğinde de ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 34,5 azalışla 4,9 milyon ton, değerde yüzde 33,4 azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi açısından geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 108,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 173,8 seviyesine yükseldi.

- Çin ve Hindistan'da çelik üretimi arttı

TÇÜD açıklamasında, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, Çin'de ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla 404,9 milyon tona yükseldi. İkinci sırada yer alan Hindistan'da da üretim yüzde 1,1 artarak 45,3 milyon tona ulaştı.

Üçüncü sıradaki Japonya'da ise ham çelik üretimi yüzde 4,3 azalışla 42,3 milyon ton oldu.

- Türkiye, Brezilya'yı geride bıraktı

Türkiye, bu dönemde ham çelik üretiminde Brezilya'yı geride bırakarak 8'inci sıraya yükseldi.

9'uncu sıraya gerileyen Brezilya'nın üretimi, yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 1,5 azalışla 14 milyon tonda kaldı.

10'uncu sıradaki İran'ın üretimi ise yüzde 5,5 artarak 10,6 milyon tona ulaştı.

- Japonya ile STA uyarısı

Açıklamada, serbest ticaret anlaşmalarına (STA) ilişkin hassasiyetlere de yer verildi.

Türkiye'nin çelik üretiminde gerileme olduğu bir dönemde kapsamlı etki analizi yapılmadan STA imzalanmaması önerisinde bulunulan açıklamada, Japonya örneğine işaret edildi. Açıklamada, bu ülkenin yıllık ortalama 104 milyon ton ham çelik üretirken, 40 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdiği, ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Latin Amerika gibi ülke ve bölgelerde uygulamaya konulan koruma tedbirleri nedeniyle yeni pazar arayışına girdiği belirtildi. Söz konusu ülkenin yeni pazar arayışında Türkiye'ye yönelmesinin çelik sektörüne olumsuz yansıyabileceği, bu nedenle etki analizinin önem taşıdığı kaydedildi.

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Brezilya ham çelik üretimi mayıs STA TÇÜD Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

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