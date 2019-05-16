Ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde yüzde 10.5 azaldı

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Türkiye’nin ham çelik üretimi yılın ilk dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10.5 düşüşle 11.2 milyon tona geriledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, Nisan ayındaham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 artışla 3.04 milyon tona yükseldi. Nisan’da elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.9, entegre tesislerin üretimi de yüzde 6.6 arttı.

Ocak-Nisan döneminde, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi yüzde 15 düşüşle 7.4 milyon tona, entegre tesislerin ham çelik üretimi de yüzde 0.2 düşüşle 3.8 milyon tona geriledi.

Bu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi, yüzde 19.1 düşüşle 6.9 milyon tona gerilerken, slab üretimi yüzde 7.6 artışla 4.3 milyon tona yükseldi.

