FİNANS

"Ham maddeye yapılan zamlar geri çekilsin"

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Mobilya sektörünü dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için, ham madde zamlarının araştırılarak makul seviyeye getirilmesini, el işçiliğiyle fabrikasyon ürünlerin ayrılarak vergilendirilmesini istiyoruz"

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Mobilya sektörünü dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için, ham madde zamlarının araştırılarak makul seviyeye getirilmesini, el işçiliğiyle fabrikasyon ürünlerin ayrılarak vergilendirilmesini istiyoruz." dedi.

Taklacı, ANKAMOB toplantı salonunda, malzeme fiyatlarına gelen zamlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mobilya üretiminde ithal girdinin yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade eden Taklacı, sunta, mdf, kontraplak, sünger, boya, tiner, hırdavat ve benzeri ürünlere dövizde yaşanan artış bahane edilerek yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.

Taklacı, çoğu ürün kaleminde yapılan zamların son 2 yılda yüzde 150'yi aştığına dikkati çekerek, "Sadece 2018 yılında, yani 8 ay içinde 9 farklı fiyat listesi yaptınız. Ülke ekonomisine destek vermek istiyorsanız, gerekeni yapın ve suni yaptığınız zamlarınızı geri çekin. Esnaf rahat bir nefes alsın, iş yapsın hep birlikte üretimi artıralım. Üretici kardeşlerinizi de düşünün stokçuluk yapmayı bırakın." diye konuştu.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını belirten Taklacı, "İnadına üretime devam edeceğiz ancak doları bahane ederek, artışın üzerinde zam yapan, satış bayilerindeki fiyatları kontrol edemeyen veya bilinçli olarak etmeyen fabrika üreticileri ve satıcılarının her daim karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Taklacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rekabet Kurumuna çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörünü dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için, ham madde zamlarının araştırılarak makul seviyeye getirilmesini, el işçiliğiyle fabrikasyon ürünlerin ayrılarak vergilendirilmesini istiyoruz. Esnafımızın yaşaması, Türkiye'nin üretim yapması lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu sektör ihracata en elverişli sektörlerden birisi. Bunun için sektöre destek verilmesi lazım."

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ANKAMOB Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hüseyin Taklacı

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