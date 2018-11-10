Ham petrol 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

WASHINGTON (AA) - Brent türü ham petrolün varil fiyatı üretimin artmasıyla son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,15 dolara kadar gerileyerek, mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ham petrolün yönünde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD’nin üretimindeki artış etkili oldu.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da Cuma gününü yüzde 1,4 düşüşle 59,82 dolardan kapattı. WTI petrolün haftalık bazdaki değer kaybı da yüzde 5'a ulaştı.
Analistler, belli başlı petrol üreticilerinin üretimi artırmaya devam etmesi durumunda oluşacak arz fazlasının fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracağına işaret ediyor. Yavaşlayan küresel büyümenin de talebi azaltarak fiyatlardaki düşüşe katkı sağladığı belirtiliyor.
TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi
Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum