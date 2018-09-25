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Hamdi Ulukaya'ya “Küresel Vatandaşlık Ödülü”

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Amerika’nın en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, “Küresel Vatandaşlık Ödülü” ile onurlandırıldı.

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Amerika’nın en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, “Küresel Vatandaşlık Ödülü” ile onurlandırıldı. Ulukaya bu ödülü alan ilk iş insanı oldu.
Tent Vakfı’nın “Mülteciler için İş Birliği” inisiyatifi sayesinde mülteciler konusunda tüm dünyada yaratılan farkındalık ve özel sektörün kaynaklarını seferber ederek mültecilere katkıda bulunması, ödüle giden yolu açtı.
Bu ödülü almaktan onur duyduğunu belirten Ulukaya şöyle devam etti:
“Her gün 44 bin insan evlerinden ayrılmak zorunda bırakılıyor.
“25 milyonu aşkın mülteci çadır kamplarında, evlerinden uzakta, zor koşullarda yaşam savaşı veriyor ve bizlerin yardımını bekliyor.
“Bu ödülü almaktan onur ve mutluluk duyuyorum ancak bu bir kutlama değil.
“Ne zaman ki mülteciler kamplardan kurtulur, denizlerde can vermez ve insanlar onları sırtlarında bir yük olarak görmekten vazgeçer, işte o gün gerçekten bir kutlama yapabiliriz.”
Küresel Vatandaşlık Ödülleri etkinliği her yıl New York’ta; devletler, iş dünyası, medya ve sivil toplum kuruluşlarından etkili isimleri bir araya getiriyor.
Tent Vakfı ve Dünya Bankası, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 73. dönem görüşmeleri kapsamında, iş dünyasının mülteci krizinin çözümündeki kritik rolüne odaklanan bir etkinlik düzenledi.
2015 yılında kurulan Tent Vakfı, Hamdi Ulukaya önderliğinde dünyanın dört bir yanında yaşadıkları yerlerden zorla ayrılan insanlara, iş dünyasını harekete geçirerek destek verme amacı güdüyor.
Hamdi Ulukaya bu hafta, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 73. dönem görüşmeleri kapsamında düzenlenen Bloomberg Küresel İş Forumu’nda da konuşmacı olacak.
Dünyanın dev şirketlerini temsil eden 250’ye yakın CEO ile altı kıtadan 50 devlet başkanının katılacağı forum, küresel ticareti ve ekonomik iş birliklerini ortaklıklar yoluyla güçlendirmek, global liderlik ve teknoloji gibi konulara odaklanacak.

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