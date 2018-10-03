Hamsi ihracatı sezona hızlı başladı

MELTEM YILMAZ - Denizlerde av yasağının 1 Eylül 2018'de sona ermesinin ardından başlayan yeni sezonda Türkiye'den 11 ülkeye hamsi ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yeni av sezonunun ilk ayında 11 ülkeye 177 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında da 928 bin 23 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'den geçen sezonun aynı döneminde ise 90 tonluk hamsi ihracatından 495 bin 150 dolar gelir elde edilmişti. Bu dönemde yapılan hamsi ihracatı, geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde ise yüzde 87 arttı.

Ülkeden yapılan hamsi ihracatında 372 bin 165 dolarla Fransa ilk, 303 bin 211 dolarlık ihracatla Belçika ikinci ve 138 bin 998 dolarla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.

- "Hamsi ihracatında ülke çeşitliliği de arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, hamsi ihracatının yeni sezona güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Ülkeden yapılan hamsi ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde de yüzde 87 arttığını vurgulayan Kalyoncu, hamsi ihracatında ülke çeşitliliğinin de giderek arttığını ifade etti.