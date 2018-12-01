FİNANS

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye büyük miktarda uyuşturucu getirilmeye çalışılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan analizler sonucunda tespit edilen firma, şahıs ve araçlar inceleme ve takibe alındı.

Şüpheli olarak takip edilen Ukrayna uyruklu kişinin Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelmesi üzerine operasyona başlandı. Uzaktan takibe alınan kişinin otomobili, gümrük işlemleri bittikten sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada aracın çeşitli bölmelerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, araçta özel zulalarda gizlenmiş 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi. Bu miktar, Trakya bölgesindeki gümrük idarelerinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Araç sürücüsü ve 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza kokain

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