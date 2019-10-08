"Hane halkı tasarrufları 1,5 trilyon TL’ye ulaştı"

İSTANBUL (AA)- Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, Türkiye'de hane halkı tasarruflarının 1,5 trilyon TL’ye ulaştığını belirterek, "Hane halkı tasarruflarının varlık türleri itibariyle dağılımına bakıldığında mevduatın yüzde 80’ler civarında bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki hane halkının varlık dağılımına bakıldığında mevduatın payının yüzde 50’lerin altında olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Ertürk, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan FonMatik ROBO hizmetinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada ücretli olan bir uygulamayı, profesyonel yatırım danışmanlığını ücretsiz olarak sistemlerinde yer alan müşterilerle paylaşacaklarını ifade ederek, ana hedeflerinin birikimlerin daha iyi bir getiri ile artırılması olduğunu dile getirdi.

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda iyi bir gelişim gösterdiğini aktaran Ertürk, fon büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 139 arttığını ve 100 milyar TL’nin üzerine çıktığını, katılımcı sayısının ise yaklaşık 6,8 milyon civarına ulaştığını kaydetti. Ertürk, "Özellikle fon büyüklüğündeki yüzde 39’luk artış, doğal olarak bu dönemdeki yıllık ortalama enflasyonun fevkinde. Dolayısıyla, 2003’ten bu yana ülkemizde BES’te hızlı bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.