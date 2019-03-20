FİNANS

Harasavey doğal gaz sahasında çalışmalar başlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "2030'a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek" - "Burada üretilen doğal gaz hem iç tüketimimizi hem de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projelerini besleyecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2030'a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek." dedi.

Putin, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Sibirya'daki Yamal eyaletinin doğusunda yer alan Harasavey doğal gaz sahasındaki çalışmaları Başkent Moskova'dan video konferans yoluyla başlattı.

Söz konusu sahanın, Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki konumunu güçlendireceğini belirten Putin, "Bu sahada 2 trilyon metreküplük devasa bir rezerv bulunuyor. Bu miktar, 2131'e kadar buradan doğal gaz çıkartılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Harasavey sahasının içinde bulunduğu Yamal bölgesinin toplam doğal gaz üretimindeki öneminin arttığını dile getiren Putin, "2030’a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek. Burada üretilen doğal gaz hem iç tüketimimizi hem de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projelerini besleyecek." ifadesini kullandı.

Projeyi yürüten Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ise Harasavey'de üretilen doğal gazın taşınması için toplam 106 kilometrelik boru hattı döşeneceğini söyledi.

Gazprom tarafından 2018'de üretim çalışmalarına başlanan Harasavey sahasında 2023 itibarıyla yılda 32 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

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doğal gaz enerji Kuzey Akım Novak Putin Yamal

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