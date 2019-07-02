Harbiye Açıkhava'da yıldızlar için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Yıldızlı Geceler Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bu yıl da Türkiye'nin önde gelen seslerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müzik şöleni 24 Temmuz'da Berkay'la başlayacak, 1 Ağustos'taki Demet Akalın konseriyle sona erecek.

Poll Production organizasyonuyla 10 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden ünlü sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. Türkiye'nin konser mekanı klasiği olan Harbiye Açıkhava'da yıldızlar, 24 Temmuz–1 Ağustos arasında dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Unutulmaz şarkılar ve sürpriz sahne şovlarıyla sıcak yaz gecelerine damga vuracak konser serisi Berkay'la başlayacak. Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın ile sürecek.

Konserlere gidemeyen müzikseverler Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy ile heyecana ortak olacak. Gecenin ilk üç şarkısı fizy'den canlı olarak izlenebilecek, böylece konserin coşkusunu isteyen herkes yaşayabilecek.

