Harley-Davidson AB ülkeleri için üretimini ABD dışına taşıyor

AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle Harvey-Davidson'ın ABD'den AB'ye ihraç ettiği motosikletlerinin gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, AB'ye ihraç edilen Harvey-Davidson marka motosikletlerin birim maliyetinin de 2 bin 200 dolar artacağına dikkat çekildi.

Harley-Davidson'dan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan açıklamada, ABD'nin AB'ye yönelik çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak AB'nin cuma günü ABD menşeli mallara gümrük vergisi uygulamaya başladığına işaret edildi.

ABD'li uluslararası motosiklet üreticisi Harley-Davidson, Avrupa Birliğinin (AB) ABD'ye karşı uygulamaya başladığı gümrük vergileri nedeniyle, ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak, bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurdu.

Söz konusu süre zarfında vergi tarifeleri nedeniyle doğacak maliyet artışının müşterilere yansıtılmayacağı ifade edilen açıklamada,, tarifelerin şirket için bu yılın sonuna kadar 30 ila 45 milyon dolar arasında maliyet artışına neden olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, cuma gününü 44,21 dolardan kapattı. Hisseler, açıklama sonrası bugün yüzde 7,1 düşüşle 41,06 puana kadar geriledi.

Harley-Davidson için ABD'den sonra en büyük pazarın AB olduğunu ifade eden uzmanlar, şirketin geçen sene AB'de 40 bin motosiklet sattığını kaydetti. Firmanın, Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Tayland'da da üretim tesislerinin olduğu belirtiliyor.

