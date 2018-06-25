FİNANS

Harley-Davidson AB ülkeleri için üretimini ABD dışına taşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

AB'nin ABD'ye geçen hafta getirdiği gümrük tarifeleri nedeniyle, AB'ye ihraç edilecek Harley-Davidson motosikletlerin üretiminin, şirketin ABD dışındaki uluslararası tesislerine taşınacağı bildirildi

ABD'li uluslararası motosiklet üreticisi Harley-Davidson, Avrupa Birliğinin (AB) ABD'ye karşı uygulamaya başladığı gümrük vergileri nedeniyle, ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak, bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurdu.

Harley-Davidson'dan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan açıklamada, ABD'nin AB'ye yönelik çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak AB'nin cuma günü ABD menşeli mallara gümrük vergisi uygulamaya başladığına işaret edildi.

AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle Harvey-Davidson'ın ABD'den AB'ye ihraç ettiği motosikletlerinin gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, AB'ye ihraç edilen Harvey-Davidson marka motosikletlerin birim maliyetinin de 2 bin 200 dolar artacağına dikkat çekildi.

AB'ye ihraç edilecek Harley-Davidson motosikletlerin üretiminin şirketin ABD dışındaki uluslararası tesislerine taşınacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tesislerde gerekli yatırımların yapılarak üretimin artırılmasının 9 ila 18 ay sürebileceği kaydedildi.

Söz konusu süre zarfında vergi tarifeleri nedeniyle doğacak maliyet artışının müşterilere yansıtılmayacağı ifade edilen açıklamada,, tarifelerin şirket için bu yılın sonuna kadar 30 ila 45 milyon dolar arasında maliyet artışına neden olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, cuma gününü 44,21 dolardan kapattı. Hisseler, açıklama sonrası bugün yüzde 7,1 düşüşle 41,06 puana kadar geriledi.

Harley-Davidson için ABD'den sonra en büyük pazarın AB olduğunu ifade eden uzmanlar, şirketin geçen sene AB'de 40 bin motosiklet sattığını kaydetti. Firmanın, Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Tayland'da da üretim tesislerinin olduğu belirtiliyor.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağızİNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeliİMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB abd gümrük tarifeleri gümrük vergisi Harley-Davidson

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Diğer Haberler
İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.