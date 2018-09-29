Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

"Kabaklar yeterli olgunluğa ulaştılar. 15 günlük güneşleme evresi için kesimine başladık. Geçen yıl bin ton üretim oldu. Bu yıl hedefimiz bin ton kabak üretimi yapmak. Hedefimizi de yakalayacak gibi duruyoruz. Şu anda daha tarlasında 800 ton kabağımız satıldı, kaporaları alındı. Bunun tamamı iç piyasaya İstanbul, Rize, Çorum, Ankara, Bursa gibi vilayetlere verildi. Kabaklarımız ilgi görüyor ki tarlasında hasat edilmeden alıcı buluyor."

Bu yıl verim artışı beklediklerini anlatan Gezen, "2005 yılında kurulan barajla bölgeye gelen su sayesinde üretilen kabak miktarı bin tona ulaştı. Biz bu konuda çok iddialıyız, festivallerimizi yapıyoruz. Kabağımızın ne kadar kaliteli, dayanıklı olduğunu gezdiğimiz yerlerde anlatıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, hasadına henüz başlanan kestane kabağı için sabah erken saatlerde tarlaya gidiyor.

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının tarladan toplanmadan büyük bölümü satıldı.

Dondurma ve reçellerde bile kabağın kullanıldığını aktaran Gezen, "Özellikle Türkiye'de tatlıda kullanılıyor ama reçelini böreğini yapan işletmeleri de tanıyoruz. Geçen yıl Bilecik'te lokumda kullanıldığını gördük ve çok güzel oldu. Dondurmada da kullananlar var." ifadesini kullandı.

- 3 bin dekarda üretim

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın hasadının bir şenlik havasında geçtiğini belirtti.

Yoldaş, il genelinde 3 bin dekar alanda bir üretim söz konusu olduğunu anlatarak, "Bu da yaklaşık olarak 5 bin tona tekabül ediyor. En çok sevindiğimiz konulardan bir tanesi de üretmiş olduğumuz ürünlerin pazar noktasının oluşturulması veya pazara arz ederken istenilen fiyattan sunulmasıdır. Vatandaşlarımız ürettikleri ürünlerin çoğunu satmış durumda. Pazara sunma konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Müdürlük olarak Bilecik'te 25 çiftçiye 650 bin lira destek sağladıklarını kaydeden Yoldaş, özellikle Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kestane kabağının dokusunun ve kabuklarının sert olmasından dolayı çok büyük rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

