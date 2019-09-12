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Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, Edirneli üreticilerin ayçiçeği hasadı sürüyor.

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, Edirneli üreticilerin ayçiçeği hasadı sürüyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi.
Ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan ayçiçeği hasadı için biçerdöverlerin tarladaki mesaisi sürüyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeğinde bu yıl rekor verim elde ettiklerini ancak fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Fiyat ilk açıklandığı günden itibaren farklılık göstermeye başladı. Biz bunu zaten genelde bekliyoruz. Trakya Birlik alımlarına devam ediyor. Tarım kredi kooperatifleri de alım yapmaya başlamıştı. Ama şimdi aldığımız duyumlara göre bazı şubelerin alımlarını yavaşlatmaya veya kapatmaya başladığını öğrendik. Tabi bu çiftçiler açısından üzücü bir durum. Alıcı olmayınca tüccar da fiyatı aşağıya çekmeye başladı. Borsaları takip ediyoruz. Edirne borsalarında fiyatların aşağı indiğini gördük. Tüccarın alım yapmadığı gözleniyor. Bu, biz çiftçiler açısından üzücü bir durum" dedi.
'REKOLTE YÜKSEK'
Ayçiçeği rekoltesinin bu yıl yüksek olduğunu ifade eden Şen, "Ürünlerin bol olduğu dönemlerde fiyatlardaki sıkıntıları çiftçilerimiz yaşıyor. Sadece bugün için değil devamlı yaşayacak. Ama genelde çiftçi iyi verim alırsa, biz çalışırsak, ülke ekonomisine katkı sağlarsak açığımızı da kapatmış oluruz" diye konuştu.
'FİYAT DÜŞTÜ'
Keşanlı üretici Saim Bilici ise ayçiçeğinin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydederek, şunları söyledi:
"Ayçiçeğinde durumlar iyi. Verimler güzel ama fiyatlar bozuldu. Verim geçen yıla oranla yükseldi. Geçen yıl daha düşüktü. Ama fiyatlar geçen yıla oranla kötü. Yağlı Tohumlar, ücreti 2 taksitte ödeyeceğini açıklayınca tüccar fiyatı düşürdü. 2500'e sattığımız ayçiçeğini, şimdi 2300'e satıyoruz. İnşallah fiyatlar düzelir, üretici mutlu olur."
Üretici Zati Özveri de diğer yıllara oranla ayçiçeğinde en yüksek verimi aldıklarını belirterek, "Bu sene verimden memnunuz. Geçen yıllara oranla daha iyi. Bu yıl bir ilki yaşıyoruz. Buğdayda, ayçiçeği de verim olarak iyi geçti. İnşallah herkesin iyi olur. Ayçiçeğinin fiyatı şu an biraz düşük. Maalesef gübre ve mazot fiyatları yüksek" dedi.

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Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesiHasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesiHasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesiHasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

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