FİNANS

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadele ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor. Ordu'da araç yolu olmayan bahçelerde toplanan fındıklar, çuvalcılar tarafından taşınıyor.

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadele ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor. Ordu'da araç yolu olmayan bahçelerde toplanan fındıklar, çuvalcılar tarafından taşınıyor. Vadiler, dere ve ırmaklar üzerine kurulan ilkel teleferiklerle bahçeden harmana çekilen fındıklar, üreticinin işini kolaylaştırıyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlar da bahçelerde yetersiz kalıyor. Muzaffer Karadaş, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl hasat ettikleri fındığı taşımada zorluklar çektiklerini belirterek, "Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz. Bize yeni sıra gelebildi" dedi.
'ARAZİ YAMAÇ MALİYET YÜKSEK'
Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde bahçede topladığı fındığı katırla harmana çeken Muzaffer Karadaş, dik ve yamaç arazilerde fındık üretmenin maliyetinin yüksek olduğunu, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl sıkıntı çektiklerini söyledi. Karadaş, "Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz ancak bize yeni sıra gelebildi. Köylerde artık eskisi gibi katır yok. Genç çalışan nüfus da yok. İstanbul'dan bu sene fındığı toplamaya geldik, fiyat noktasında makul bir fiyat verildi. Ancak bizim bahçelerimizde maliyet çok. 20 liradan aşağısı burada kurtarmaz. Arazimiz yamaç, 1 kilometrelik mesafeden insan gücüyle, katırla taşıma yapıyoruz. Katırcı sefer başına kaç lira alacak onu da bilmiyoruz, zaten ürünün büyük bölümü masrafa gidecek" dedi.
'ÇUVALCI BULMAKTA ZOR'
Sedaket Akkaya ise, işçiye toplattıkları fındığı çocuklarının yardımıyla bir araya getirdiklerini, çuvalları taşımanın da hiç kolay olmadığını anlatarak, "Fındık bizim bahçelerimizde maliyetli. Çünkü yol olmadığı için maliyet ikiye katlıyor, çuvalları bir araya getirmek için çuvalcı bulamıyoruz. Herkes kendi fındığı ile ilgileniyor. Çocuklarımla birlikte sırtımızda çuvalları taşıyıp bir noktada biriktirdik. Katırla yola çekeceğiz, oradan araçla harmana gidecek. Maliyet çok olsa da bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.
'KATIR TALEBİNE YETİŞEMİYORUZ'
3 katırla fındık taşıyan ve günlük yevmiye ile çalışan İrfan Arslan ise, "Katırları kışın bedava verseniz kimseye almaz. Çünkü kışın katırları beslemesi maliyet gerektiriyor. Ancak fındık zamanı gelince bir katır 3 bin lira civarında. Köylerde katır sayısı çok az. Az olunca da fındık zamanı herkes katır istiyor. Ama taleplere yetişemiyoruz. Arazi dik ve yamaç. Derelerden, vadilerden bu fındıkları güçlükle taşıyoruz. Katırlar da yoruluyor. Çalışırken sık sık dinlendiriyoruz. Ağır çuval olunca da taşımıyoruz. Bahçe sahibine de söylüyoruz. Çalıştırmaya yeterli katır da yok, çuval taşımaya işçi de. Kan ter içinde mecburen ekmek paramızı kazanmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğuHasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğuHasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğuHasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e gerilediİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi
TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

En fazla konut satış oranı Yalova'da

En fazla konut satış oranı Yalova'da

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.