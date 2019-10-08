"Hasat turizmi"ne ilgi artıyor

DENİZ ÇİÇEK - Tarıma dayalı kırsal turizme ilginin artması, turizmcileri lavanta ve gülün ardından elma, zeytin, kestane, üzüm ve portakal gibi ürünlerin hasadına yönelik rotalar belirlemeye yöneltti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, klasik turizm destinasyonları yerine alternatif etkinlikler arayanlar, tarıma dayalı kırsal turizme yoğun ilgi göstermeye başladı.

Bu kapsamda, yaz aylarında gerçekleştirilen lavanta ve gül tarlalarına yönelik turlar, bu ürünlerin hasat dönemine kadar devam etti. Söz konusu turlara ilginin giderek artması, turizmcilerin mevsimine göre yeni tarımsal ürünlere yönelik turlar düzenlemesini de beraberinde getirdi.

Böylece, zeytin ve elma hasadı turlarının yanında üzüm için bağ bozumu turları düzenlenirken, havaların soğumaya başlamasıyla kestane, mandalina ve portakal turları gündeme geldi.

TÜRSAB Doğa, Gençlik ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Ayfer Kuralay, turizmde artık çeşitlendirmeye gidildiğini, hasat turizmi ve ürün festivallerinin de tarıma dayalı kırsal turizmin bir alt kolu olarak öne çıktığını söyledi.