FİNANS

Hastalığını öğrenmek için ülke ülke gezdi çözümü Türkiye'de buldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de parkinson olduğunu öğrenen Kızetar Kurshanova’nın tedavisi, Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde (PARMER) tamamlandı - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ali Zırh: - "Uyguladığım Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği ile son derece yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Beyin pili operasyonu sonrasında hastalar normale yakın yaşamlarına dönebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Birçok ülkede hastalığını öğrenemeyen, Türkiye'de kendisine parkinson teşhisini konulan Kazakistan uyruklu Kızetar Kurshanova, Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nde (PARMER) tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, hastalığı birçok ülkede teşhis edilemeyen Kazakistan uyruklu Kızetar Kurshanova'nın parkinson yüzünden hayatının 8 yılı kabusa döndü.

Giyinmesine, yemek yemesine, günlük ihtiyaçlarını karşılamasına engel olan hastalık sebebiyle, Kurshanova zamanla ailesine bağımlı bir şekilde yaşamaya başladı ve hastalık yüzünden kendini eve kapattı.

Hastalığının ne olduğunu bulmaya çalışan Kurshanova, çözümü Türkiye’de buldu. Parkinson olduğunu öğrenen; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ali Zırh tarafından beyin pili önerilen Kurshanova’nın tedavisi, Türkiye’de ilk defa yalnızca başta parkinson ve hareket bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan ve bu yöndeki araştırmalara yön veren bir klinik olarak hizmete giren PARMER'de tamamlandı.

Beyin pili tedavisi ile yaşama sevincine yeniden kavuşan, son kontrol muayenesini PARMER’de yaptıran Kurshanova, hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

- "Birçok ülkede teşhis koyamadılar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 59 yaşındaki Kızetar Kurshanova, operasyon sonrası eski hayatına geri dönerek yaşama sevincine yeniden kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"8 yıl önce hareketlerimde meydana gelen yavaşlama ile hastalık ilk belirtisini verdi. Zaman geçtikçe bu duruma, titreme ve istem dışı hareketler eklendi. Ayağa kalkıp gezebilmek, tek başıma hareket edebilmek mümkün değildi. Günlük ihtiyaçlarımı karşılayamıyor, giyinemiyor ve ellerim titrediği için yemeği bile dökerek yiyebiliyordum.

Bütün bunlar yüzünden dışarı çıkmaya bile utanır hale geldim. Oğlum, gelinim ve eşim bana bakıyor, asla evde yalnız kalamıyordum. Hastalığı öğrenmek için gitmediğim yer kalmadı. İsrail, Çin, Özbekistan, Kazakistan ve daha birçok ülkede teşhis koyamadılar. Kazakistan’da ne bu hastalığı ne de bu ameliyatı bilen biri var.

İstanbul’da yaşayan kız kardeşim Doktor Ali Zırh’ı duymuş, beni hemen İstanbul’a çağırdı. 3 kişiyle birlikte Türkiye’ye geldim. Parkinson olduğumu o gün muayene sırasında öğrendim. Ali Bey, gerekli incelemeler sonucu beyin pili ameliyatı olmamı önerdi. Ameliyat lafını duyduğum an tedirgin oldum ve Kazakistan’a geri döndüm. İlaç tedavisiyle bir müddet hayatıma devam etmeye çalıştım. İlaçlar bulunduğum ülkede olmadığı için 3 ayda bir ailemle Türkiye’ye gelip ilaç alıyordum. Fakat ilacın etki süresi gün geçtikçe o kadar kısaldı ki yine yürüyemez hale geldim. Bunun yanı sıra istem dışı hareketlerim ve titremelerim arttı. Artık ameliyat olmam gerektiğini anladım."

- "Üç kişi ile geldiğim Türkiye’den, beyin pili sayesinde tek başıma ayrılıyorum"

Kızetar Kurshanova, ameliyat sonrası tek başına yürümeye başladığını belirterek, ameliyat sürecim gayet iyi geçtiğini kaydetti.

"Bu halde olacağımı bilsem 8 yıl önce beyin pili ameliyatı olmak isterdim." ifadesini kullanan Kurshanova, ameliyattan sonra tek başıma yürümeye başladığını aktardı.

Kurshanova, "Kendime inanamadım, mucize gibiydi. 45 gün boyunca pil ayarları için beni hastaneye kızım getirip götürdü. Pil ayarlarından sonra tek başıma hastaneye geldim ve şimdi tek başıma Kazakistan’a döneceğim. 8 yıl önce tekstil işindeydim. İstanbul’a gelip palto, elbise alıp Kazakistan’daki dükkanlarımda satıyordum. İşimi çok seviyorum, şimdi tekrar işime dönmeyi düşünüyorum. Doktor Ali Zırh olmasa, Türkiye olmasa o şekilde yaşamaya devam edecektim. Üç kişi ile geldiğim Türkiye’den, beyin pili sayesinde tek başıma ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Beyin pili operasyonu sonrasında hastalar, normale yakın yaşamlarına dönebiliyor"

Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ali Zırh da beyinde "dopamin" adı verilen maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan parkinsonun, genellikle ileri yaşlarda görülen hareketlerde yavaşlama yüz hatlarında donuklaşma, mimiklerde azalma, maske yüz denilen değişim, küçük adımlarla yürüme ve titremenin çoğu hastada ön planda görüldüğü santral sinir sisteminin kronik dejenatif ilerleyici bir hastalık olduğunu aktardı.

Hastalıkta öncelikli tedavi yönteminin medikal olduğunu kaydeden Zırh, şunları kaydetti:

"Fakat medikal tedavinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda gündeme 'beyin pili' tedavisi gelir. Hasta uyanıkken konuşa konuşa ve hastayla karşılıklı yardımlaşarak gerçekleştirilen beyin pili operasyonunun hastalara sağladığı katkı 'hastalığın saatini geri almak' diye tanımlanabilir. Uyguladığım Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği ile son derece yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Beyin pili operasyonu sonrasında hastalar çarpıcı biçimde iyileşerek, normale yakın yaşamlarına dönebiliyor.

Çatal bile tutamayan, iğneye ipliği geçiremeyen, yazı yazamayan, başkalarının yardımıyla yaşantısını sürdürmek zorunda olan çoğu hasta günlük yaşantısına beyin pili operasyonu ile hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Söz konusu ameliyata karar verecek olan hastalara tek tavsiyem, ameliyatı gerçekleştirecek hekimlerin deneyimlerini ve kullandıkları teknikleri iyi araştırmalarıdır."

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeliİSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli
Türkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttıTürkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Mega

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Burada evi, arsası olan yaşadı...

Zamlar art arda geldi

Zamlar art arda geldi

Binlerce kişinin gözü bu kurada!

Binlerce kişinin gözü bu kurada!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

Türkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttı

Türkiye’de 2018’de sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyirci arttı

WWF Türkiye 27 Haziran'da 2020'nin kaynaklarını tüketmeye başlayacak

WWF Türkiye 27 Haziran'da 2020'nin kaynaklarını tüketmeye başlayacak

Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı

Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı

6 bin 300 TOKİ konutu için kuralar çekiliyor

6 bin 300 TOKİ konutu için kuralar çekiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.