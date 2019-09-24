FİNANS

Hastanelerde işitme engellilere tercüman kolaylığı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Hastaneler Grubu, işitme engellilerin hastanelerde yaşadıkları sorunları en aza indirmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için işaret dilini bilen personel istihdam ediyor - Lokman Hekim Akay Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adnan Bulut: - "Projemizi hayata geçirirken işitme engellilerin hastaneye başvurularında yaşadıkları problemleri gözlemledik. Kendilerini anlatamadıklarını, tetkiklerini doğru yaptıramadıklarını, hekimle ilişki kuramadıklarını gördük ve bunun üzerine böyle bir projeyi hayata geçirdik"

MUSTAFA ÇALKAYA/SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - İşitme engellilerin hastanelerde yaşadıkları sorunları gözlemleyen Lokman Hekim Hastaneler Grubu, hastanelerinde işaret dilini bilen personel istihdam ediyor. Bu sayede hastane personeliyle daha rahat iletişim kurabilen işitme engellilerin hayatı kolaylaşıyor.

Lokman Hekim Akay Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adnan Bulut, 19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası'na ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm engellilere "engelsiz" hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli olduğunu belirten Bulut, bunların 200 bin kadarının Ankara'da yaşadığını ifade etti.

Bulut, engellilerin günlük hayatta büyük sorunlarla karşılaştığına işaret ederek, bu kişilerin erişilebilirliğin yanında eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda problem yaşadıklarına dikkati çekti.

Bu konuda devletin de engelsiz yaşam projeleri bulunduğunu ifade eden Bulut, engelleri kaldırma noktasında henüz istenilen seviyede olunmadığını dile getirdi.

Bulut, işitme engelliler için tercüman hizmeti projesini hayata geçirirken bu kişilerin hastaneye başvurularında yaşadıkları problemleri gözlemlediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Kendilerini anlatamadıklarını, tetkiklerini doğru yaptıramadıklarını, hekimle ilişki kuramadıklarını gördük ve bunun üzerine böyle bir projeyi hayata geçirdik. Projeyi yaklaşık 3 yıldır devam ettiriyoruz. Projemizde sağlık alanında çalışan ve işitme engellilerle de işaret diliyle anlaşabilen bir profesyonel bulmak gerekiyordu. Böyle bir arkadaşımızla işe başladık."

- İşitme engellilere yüzde 20 indirim

Ankara'da işitme engellilerin büyük kısmının kendi hastanelerinden hizmet aldığını anlatan Bulut, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 6 bin civarında işitme engelliye hizmet verildiğini aktardı.

Bulut, sağlık alanında engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tüm engellilere hastanemizde yaptıkları harcamalardan yüzde 20 civarında indirim yapıyoruz." dedi.

Hastaneden hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan bir ekibin, profesyonel işaret dili anlatıcılarıyla birlikte tiyatrolar düzenlediğini söyleyen Bulut, bu konuda işitme engelli derneklerinden çok talep aldıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bulut'un açıklamalarını işaret dili tercümanı Öznur Akto çevirdi.

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19-25 Aralık Dünya İşitme Engelliler Haftası Lokman Hekim Hastaneler Grubu Op. Dr. Adnan Bulut

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