FİNANS

Hatay maydanozuna ilgi artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli maydanoz üretim merkezlerinden Hatay'da yetiştirilen ürünlere talebin artması, üretim alanı ve rekolteye de yansıdı - İki yıl önce 20 bin dekar olan üretim alanı bu yıl 38 bin 65 dekara çıkarken, toplam rekolte de yaklaşık 23 bin tondan 45 bin tona ulaştı - Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal: - "Ürüne ilgi artıyor, çiftçi de tabii ki kazandığı yere yatırım yapıyor. Bu da maydanoz üretimini olumlu etkiliyor"

HATAY(AA) - OZAN EFEOĞLU - Türkiye'nin maydanoz üretiminde önde gelen merkezlerden Hatay'da, iki yıl önce yaklaşık 20 bin dekar olan üretim alanı bu yıl 38 bin 65 dekara çıkarken, toplam rekolte yaklaşık 23 bin tondan 45 bin tona yükseldi.

Verimli toprakları ve uygun iklim yapısıyla çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştirildiği Hatay'da maydanoz da çiftçiler tarafından tercih edilen ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yetiştirme kolaylığı sayesinde maydanoza talebin artması, üretim alanı ve rekolteye de yansıdı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2016 yılında 20 bin dekar alanda yaklaşık 23 bin ton üretim yapılırken, bu yıl 38 bin 65 dekar alanda 45 bin tona yakın maydanoz yetiştirildi.

Son iki yılda yaklaşık iki katına çıkan üretimin yüzde 20'si Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Özellikle deniz kenarında bulunan Arsuz ilçesinde yoğun olarak yapılan maydanoz üretimi, kent ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde Hatay'daki maydanoz üretiminde diğer illere kıyasla dört mevsim hasat yapılabildiğini söyledi.

Kentteki maydanoz üretiminin çok büyük bölümünün Arsuz ilçesinde gerçekleştiğini kaydeden Nal, son yıllarda Hatay'da yetişen maydanoza ilginin artmasının üretime de olumlu yansıdığını söyledi.

Özellikle son 2 yılda üreticilerin bu alanda yatırımını artırdığına dikkati çeken Nal, "Ürüne ilgi artıyor, çiftçi de tabii ki kazandığı yere yatırım yapıyor. Bu da maydanoz üretimini olumlu etkiliyor." dedi.

Nal, hasat edilen maydanozların çuvallanarak satışının yapıldığını anlatarak, "Bir çuvalda ortalama yüz bağ maydanoz var. Tarlada şu an bağı 30 kuruştan satılıyor. Şu an diğer kentlerde de üretim olduğu için fiyat bu aralıkta. Kış aylarında fiyatın 1 liraya kadar çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Maydanoz üreticisi Nazım Satmaz da her mevsim maydanoz yetiştirerek tüketicilere sunduklarını, ürüne olan ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üretimde önemli noktanın ürünün toplanma kıvamına geldiğinde hasat edilmesi olduğunu vurgulayan Satmaz, şunları kaydetti:

"Biz siparişe göre hasat yapıyoruz. Ürüne ilgi de şu an güzel. Burada yetiştirdiğimiz maydanozlar Türkiye'nin her yerine gidiyor. Biz maydanozu tarlada biçeriz traktörlerimize yükleriz. Daha sonra havuz dediğimiz yerlere götürürüz. Burası maydanozun toplanma ve yıkanma yeridir. Orada ürünler yıkandıktan sonra araçlara yüklenip gideceği yere gönderilir. "

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyorFındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor
THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyorTHY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arsuz Hatay ihracat maydanoz üretim

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.