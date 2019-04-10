FİNANS

Hatay’da 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Hatay’da 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

HATAY (AA) – Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 52 firmanın katıldığı 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 7 bin metrekare alanda açılan fuara 52 firma katıldı.

İnşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, bahçe dekorları, yapı ekipmanlarının sergilendiği fuarda, firmaların akıllı daire tanıtımı da yer aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay'ın komşu ülkede yaşanan savaştan hem ekonomik hem de sosyal anlamda etkilendiğini söyledi.

Suriye savaşında son aşamaya gelindiğini ifade eden Doğan, "Suriye'nin yapılandırılması ve inşası önemli bir hal almıştır. Suriye krizinin en büyük zararını çeken ilimiz, artık bu yapılandırmada, Suriye’nin inşasında en önemli görevi almalı, en önemli ekonomik faktörü de yerine yetirmelidir. Bu fuarı bu açıdan önemsiyorum." dedi.

İnşaat sektörünün ekonomilerin en önemli temel taşlarından bir tanesi olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl içerisinde Hatay'da 10 milyar lira vergi tahsilatı yaparak 81 il içerisinde yedinci sırayı almayı başardık. Bu ciddi bir rakamdır ve ilimiz açısından ve ilimizin ekonomik yapısı açısından da önemli bir göstergedir. Yine 2018 yılında gümrük kapılarımızdan 6 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bunun 3 milyar dolarlık kısmını sadece Hatay olarak bizim yaptığımızı söylemek istiyorum."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da fuarın üçüncüsünü yapmanın mutlululuğunu yaşadıklarını belirterek, kentteki fuarlardan başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

EXPO 2021 kapsamında hem Antakya ilçesinde hem de İskenderun ilçesinde kalıcı fuar alanlarını yapacaklarına değinen Savaş, Hatay’ın mesleki zenginliğin büyük kitlelere tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından törenle açılan fuar, 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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