Hatay’da 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

HATAY (AA) – Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 52 firmanın katıldığı 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 7 bin metrekare alanda açılan fuara 52 firma katıldı.

İnşaat malzemeleri, dekorasyon ürünleri, bahçe dekorları, yapı ekipmanlarının sergilendiği fuarda, firmaların akıllı daire tanıtımı da yer aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay'ın komşu ülkede yaşanan savaştan hem ekonomik hem de sosyal anlamda etkilendiğini söyledi.

Suriye savaşında son aşamaya gelindiğini ifade eden Doğan, "Suriye'nin yapılandırılması ve inşası önemli bir hal almıştır. Suriye krizinin en büyük zararını çeken ilimiz, artık bu yapılandırmada, Suriye’nin inşasında en önemli görevi almalı, en önemli ekonomik faktörü de yerine yetirmelidir. Bu fuarı bu açıdan önemsiyorum." dedi.

İnşaat sektörünün ekonomilerin en önemli temel taşlarından bir tanesi olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: