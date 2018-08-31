FİNANS

Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Ürün kalitesine göre dalında kilogramı 80 kuruş ila 1 liradan alıcı bulan mandalina, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, erkenci tür olan okitsu cinsi mandalinanın hasadına başlandı.

Sabaha karşı mesaiye başlayan işçiler tarafından dalından toplanan mandalinalar, kadınlar tarafından özenle sandıklara yerleştiriliyor.

Kamyonetlere yüklenen ürünler, iç piyasada tüketilmesi için başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.

Ürün kalitesine göre dalında kilogramı 80 kuruş ila 1 liradan alıcı bulan okitsu cinsi mandalina ilçede birçok çiftçiye katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dörtyol İlçe Müdürü Soner Kıymacı, AA muhabirine, ilçede yetişen erkenci mandalinadan bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Dörtyol'da 100 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını, bunun 20 bin dekarında da okitsu mandalina yetiştirildiğini belirten Kıymacı, "Okitsu mandalinası aroması ve tadından dolayı tercih edilmektedir. Dalında fiyatı yaklaşık 80 kuruş ila 1 lira arasında seyrediyor. Geçen yılki fiyatlarla aşağı yukarı aynı seviye şu an.'' dedi.

Kurum olarak üreticilere sezon boyunca her türlü teknik desteği verdiklerini kaydeden Kıymacı, aynı zamanda yetiştiricilik konusunda da üreticinin yanında olduklarını, okitsu mandalinanın ekim alanlarının genişlemesi için gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Mandalina üreticisi Hasan Eker de 10 yıldır okitsu cinsi mandalina üreticiliği yaptığını anlattı.

Ürünlerin kalitesiyle dikkati çektiğini aktaran Eker, "Ürünlerimizin yemesi hoş, aroması güzel, C vitamini açısından önemli. Erkenci cins mandalinanın yaygınlaştırılması için emek sarf eden herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay mandalina

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