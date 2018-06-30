FİNANS

Hatay'da yağışlar üzüm üreticisini üzdü

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesinde bu yıl hava şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve ürünleri etkileyen mildiyö hastalığı nedeniyle üreticiler olumsuz etkilendi - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner: - "Her yıl 100 bin ton civarında üzüm hasadı yapıyorduk. Bu yıl yüzde 70 ürün kaybı var"

Hatay'ın Hassa ilçesinde üreticiler, son aylarda etkili olan yağışlara bağlı olarak ürünlerde gözlenen "mildiyö hastalığı" nedeniyle ürün kaybı yaşadı.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı çeşit üzümden yılda ortalama 100 bin ton rekolte elde edilen Hassa'da, düzensiz yağışların tetiklediği hastalık nedeniyle meyvedeki verimin düşmesi üreticiyi üzdü.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını, buradaki verimli topraklarda üretilen meyvenin Türkiye'nin dört bir yanında alıcı bulduğunu söyledi.

İlçedeki en önemli gelir kaynağının üzüm yetiştiriciliği olduğunu ifade eden Şahiner, şöyle devam etti:

"Her yıl 100 bin ton civarında üzüm hasadı yapıyorduk. Bu yıl yüzde 70 ürün kaybı var. Belki daha fazla. Bağları geziyoruz. Tabi bu durum üzüm fiyatlarını etkileyecektir. Bağlarımızı mildiyö denilen hastalık vurdu. Yağmurdan sonraki ıslak yaprakların üzerine vuran aşırı güneş ışınları hem yaprağını hem de üzümünü yakıyor. Üreticilerimiz hastalıktan dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulundu. İklim değişikliğinden dolayı meydana gelen bir hastalık. Bu nedenle yetkililerimizden yardım istiyoruz."

Üreticilerden Mesut Türkmenoğlu da yaşanan hastalıktan dolayı çok büyük oranda ürün kayıpları olduğunu aktardı.

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Hassa hastalık Hatay mildiyö üreticiyi üzdü üzüm cenneti

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