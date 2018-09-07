Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerinde yüksek kesimler başta olmak üzere Dörtyol çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı.
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