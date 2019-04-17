Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, kentteki iş insanlarının ithalat izni beklediğini söyledi.

RTSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, mart ayında kente gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Hataylı iş insanlarının Suriye'ye yaptıkları ihracat miktarı kadar ithalat yapmalarına izin vereceklerini söylediğini hatırlatarak, izin beklediklerini belirtti. Zaroğlu şöyle konuştu:

"RTSO'nun lokomotif sektörü ithalat ve ihracat sektöründe iş insanlarının bekleyişi devam ediyor. Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın Hatay ziyareti sırasında inceleme ve denetleme yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracata karşılık ithalat izni verilmesi gündeme gelmişti. Hataylı tüccarların, özellikle Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gerçekleştirdikleri ihracat miktarı kadar bu ülkeden de ithalat yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesini, iç savaş nedeniyle yıllardır mağdur olan tüccarın sıkıntılarının giderilmesi için önemli bir adım olacağını ilettik. İthalat izni verilmesi ile de rahat bir nefes almalarını sağlamak amacıyla böyle bir iznin verilmesinin yararlı olacağını söyledim. Sayın Bakanımız da olumlu yaklaştı ve Suriye'ye yapılan ihracat miktarı kadar ithalat yapılmasına izin vereceklerini söyledi. Sayın bakanımıza buradan sesleniyorum: Bakanım, Hatay iş insanları sizden gelecek haberi bekliyor."

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