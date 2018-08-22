FİNANS

Hatemi: İran'a zarar verirse ABD'yi ve müttefiki İsrail'i vururuz

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Ağustos (DHA) - İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.
Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz" dedi ve ekledi:
"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."
ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
Ayetullah Ahmed Hatemi'nin Tahran'daki konuşması

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacakİzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak
Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyorHükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül

İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül

Mahir Ünal: Kur atağa bertaraf edildi

Mahir Ünal: Kur atağa bertaraf edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.