Hatemi: İran'a zarar verirse ABD'yi ve müttefiki İsrail'i vururuz

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Ağustos (DHA) - İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.
Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz" dedi ve ekledi:
"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."
ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
Ayetullah Ahmed Hatemi'nin Tahran'daki konuşması
İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül
Mahir Ünal: Kur atağa bertaraf edildi
Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak