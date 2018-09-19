Hava Kuvvetlerine 2 yeni ANKA-S

GÖKSEL YILDIRIM - Hava Kuvvetleri Komutanlığına yeni 2 ANKA-S teslimatı yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla üretilen ANKA'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları sürüyor.

Batman'daki uçuşların ardından 3'üncü kademe teslimatlar da gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2 ANKA-S daha katıldı. Böylece Hava Kuvvetleri envanterindeki ANKA-S sayısı 8'e yükseldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA-S, uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabiliyor.

İnsansız hava aracı sistemleri kapsamında rekor seviyede operasyona hazırlık seviyesi yakalayan ANKA-S sisteminin teslimatları kademe kademe sürüyor. Yıl sonuna kadar 2 ANKA-S teslimatı daha yapılması hedefleniyor.

Vatan nöbetinde 10 bin saat uçuş süresine ulaşan ANKA'lar, sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerine de güç katıyor.

