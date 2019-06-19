FİNANS

"Hava perdesi" ile ihracatçı oldular

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Manisa'da soğuk zincirle taşımacılık yapan iki kardeş, yükleme boşaltma sırasında zincirin kırılmasını engellemek için araç içi hava perdesi geliştirdi - Ürünü ilk önce kendi araçlarında deneyen girişimciler, patent aldıktan sonra 40 ülkeye yıllık ortalama 1 milyon dolar ihracat yapar hale geldi - Kardeşlerden Cem Yıldırancan: - "Bizden sonra İsrail, İngiltere, Güney Kore, Çin ve Hollanda'da da üreticiler çıktı ama bu rakiplerin arasında çok iyi bir konumdayız"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da soğuk zincirle et ve süt ürünleri taşımacılığı yapan iki kardeş, yaşadıkları soğuk zincirin kırılması sorununu çözmek üzere yaptıkları "hava perdesi" sayesinde 40 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

Yaklaşık 20 yıl önce Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çevre illerdeki zincir marketlere soğutmalı araçlarla et ve süt ürünleri taşımacılığı hizmeti veren Cem ve Fatih Yıldırancan kardeşler, özellikle yaz mevsiminde yükleme ve boşaltma işlemi sırasında soğuk zincirin bozulması sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Bir markette ortalama 30 dakika süren yükleme ve boşaltma işlemi sırasında aracın içindeki sıcaklığın yükseldiğini, bunun da gıdalara zarar verdiğini tespit eden Yıldırancan kardeşler, bu sürede bozulup çöpe giden et ve süt ürünlerindeki zararı en aza indirmek için arayışa girdi.

Mandıra ve şarküteri kapılarındaki elektrikli hava perdesinden esinlenerek bu sistemi frigorifik araçlara uyarlamaya karar veren Yıldırancan kardeşler, tasarımını yaptıkları prototipi kendi araçlarında denedi. Prototipten verimli sonuçlar alan girişimci kardeşler, patent alarak ürünü tescilledi.

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde bir atölyede seri üretime başlayan Yıldırancan kardeşler, yaptıkları hava perdesinin sektörden yoğun talep görmesi üzerine bu alana ağırlık vermeye başladı.

Yurt dışı siparişlerine yanıt verebilmek için İngilizce öğrenen kardeşlerin ihracatı da kısa sürede katlandı.

40 ülkeye yıllık ortalama 1 milyon dolarlık araç içi elektrikli hava perdesi ihracatı gerçekleştiren kardeşler, sağlık ve savunma sektörlerine de üretim yapmaya başladı.

- Aşı taşıyan araçlarda da kullanılıyor

Cem Yıldırancan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları sorunu ihracat fırsatına çevirdiklerini, üretimin yüzde 80'ini dış pazara gönderdiklerini bildirdi.

Daha önce dünyada araç içi elektrikli hava perdesini yapan başka bir firma bulunmadığını, geliştirdikleri ürünle diğer ülkelere de ilham kaynağı olduklarını kaydeden Yıldırancan, "Bizden sonra İsrail, İngiltere, Güney Kore, Çin ve Hollanda gibi 5-6 ülkede de elektrikli hava perdesi üretimine başlandı ama bu rakiplerimizin arasında çok iyi bir konumdayız. Ürün çeşitliliğimiz ve rekabet gücümüzün çok yüksek olduğunu gururla söyleyebilirim." diye konuştu.

İhracatın yüzde 70'ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını, Güney Afrika'dan Yeni Zelanda'ya ve Şili'ye uzanan bir coğrafyada ürünlerinin kullanıldığını aktaran Yıldırancan, et ve süt taşıyan araçlar için tasarladıkları perdenin sağlık alanında ilaç ve aşı taşıyan araçlarla askeri alanda hizmet veren mobil karakollarda da kullanıldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
hava perdesi ihracat Turgutlu

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