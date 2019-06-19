"Hava perdesi" ile ihracatçı oldular

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da soğuk zincirle et ve süt ürünleri taşımacılığı yapan iki kardeş, yaşadıkları soğuk zincirin kırılması sorununu çözmek üzere yaptıkları "hava perdesi" sayesinde 40 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

Yaklaşık 20 yıl önce Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çevre illerdeki zincir marketlere soğutmalı araçlarla et ve süt ürünleri taşımacılığı hizmeti veren Cem ve Fatih Yıldırancan kardeşler, özellikle yaz mevsiminde yükleme ve boşaltma işlemi sırasında soğuk zincirin bozulması sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Bir markette ortalama 30 dakika süren yükleme ve boşaltma işlemi sırasında aracın içindeki sıcaklığın yükseldiğini, bunun da gıdalara zarar verdiğini tespit eden Yıldırancan kardeşler, bu sürede bozulup çöpe giden et ve süt ürünlerindeki zararı en aza indirmek için arayışa girdi.

Mandıra ve şarküteri kapılarındaki elektrikli hava perdesinden esinlenerek bu sistemi frigorifik araçlara uyarlamaya karar veren Yıldırancan kardeşler, tasarımını yaptıkları prototipi kendi araçlarında denedi. Prototipten verimli sonuçlar alan girişimci kardeşler, patent alarak ürünü tescilledi.