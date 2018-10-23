FİNANS

Hava sıcaklıkları 6-12 derece düşecek

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batıdan başlayarak mevsim normallerinin altına düşecek

Hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batıdan başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin, perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Yarın Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Perşembe günü bütün yurtta yağış beklenirken, yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Cuma günü de Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- Gelecek hafta sıcaklık artacak

Soğuk ve yağışlı sistemin cumartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor. Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Yurdu etkileyecek sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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