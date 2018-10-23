Hava sıcaklıkları 6-12 derece düşecek

Hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batıdan başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin, perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Yarın Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.