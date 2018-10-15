FİNANS

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

HUKUK Fakültesi öğretim üyesi Dr.

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

İZMİR, (DHA) - HUKUK Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sami Aksoy, döviz kurundaki artışın, 'Hava Yoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te belirtilen tazminatların haddinden fazla yükselmesine yol açtığını ve bu durumun hava yolu şirketlerinin aleyhine olduğunu söyledi. Aksoy, "Yönetmelikte yapılacak değişiklikle parasal değerler eurodan çıkarılmalı, düşürülmeli ya da bilet bedeli gibi üst sınır getirilmelidir" dedi.
Taşıma hukuku üzerine çalışmalarıyla bilinen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sami Aksoy, Türk havacılık mevzuatında, uçuş iptalinde yolculara belli şartların mevcudiyeti halinde güzergah değişikliği ve bilet iadesinin yanı sıra ek parasal tazminat hakkı tanındığını belirtti. AB'nin 261/2004 sayılı tüzüğüne paralel olarak hazırlanan yönetmelikte, tazminatların euro üzerinden hesaplandığını kaydeden Aksoy, döviz kurundaki artışın, tazminatların da haddinden fazla yükselmesine neden olduğunu söyledi. Aksoy, "Örneğin; yolcu, havalimanına gelmiş ve iptalden o an haberdar edilmiş ise yolcuya planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmasına ve son varış yerine planlanan varış saatinden en fazla 2 saat sonra ulaşmasına olanak veren yeni bir uçuş teklif edilmediği sürece, yolcu hava yolu şirketinden uçuş mesafesine göre değişen oranda tazminat alma hakkına sahiptir. Ancak havacılık sektöründe uçuş iptalleri teknik ya da operasyonel bir sebepten de gerçekleşmiş olabilir. Şayet uçuşu icra eden hava yolu şirketi tüm tedbirleri almasına rağmen hava durumu, grev gibi olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde tazminat ödemekle yükümlü olmaz. Bu noktada; iptal, yolcu hakları ve euro ilişkisine değinmekte de fayda var" diye konuştu.
'OLMASI GEREKEN HUKUKA UYGUN DEĞİL'
AB para birimi eurodaki yükselişin, yolcu hakları açısından da hava yolu şirketlerinin aleyhine olduğunu dile getiren Aksoy, "Yolcu Hakları Yönetmeliği'ndeki tazminatlar, AB tüzüğü gereği euro üzerinden kaleme alınmıştır. Ancak 1 euronun yaklaşık 6,8 TL olması, tazminatların da haddinden fazla yükselmesine neden olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse tüm iç hat uçuşlarında tazminat, 100 euronun karşılığı Türk Lirasıdır. Yani ortalama 150 TL bedelle bilet satın alan bir kimsenin, uçuşu iptal olur ve tazminat şartları sağlanırsa yolcu, genel başvuru hakkının yanı sıra yaklaşık 680 TL ek tazminata kavuşmaktadır. Bu durum, olması gereken hukuka uygun değildir" dedi.
'YENİ DÜZENLEME' ÇAĞRISI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içinde 'Yolcu Hakları Yönetmeliği Taslağı' yayımlandığını; ancak yönetmelikte henüz değişiklik yapılmadığını hatırlatan Aksoy, "2017’de yayımlanan bu taslakta, iç hat uçuşlar bakımından 100 yerine 50 euro; 1500 kilometre veya daha kısa tüm dış hat uçuşlarında ise 250 yerine 125 euro hükme bağlanmıştı. Eğer AB mevzuatına uyum sürecine etki etmeyecekse yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle parasal değerler eurodan çıkarılmalı, düşürülmesi ya da bu konuda bilet bedeli gibi üst sınır getirilmelidir" diye konuştu.
DIŞ HAT UÇUŞLARINDA TAZMİNAT ARTIYOR
Dr. Sami Aksoy, dış hat uçuşlarında tazminatların arttığını da belirterek, "Örneğin; İstanbul ile KKTC Ercan arası uçuş yaklaşık 760 kilometre uzunlukta. Yönetmeliğe göre tazminat olarak dış hat uçuşlarında yolculara 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığının ödenmesi gerekir. Buna göre, olağanüstü bir durum olmaksızın uçuş iptaline karar veren hava yolu şirketleri bu rotada yolcu başına yaklaşık bin 700 TL tazminat ödemek zorunda. Bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro veriliyor. Tazminat alacaklarının Türk lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken biletin satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)
Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttıTarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

Kilim Mobilya'dan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.