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"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Hem ekonomik hem de yerine göre günün her saatinde uçağımız var" - "Pelitözü de doğal gaz bekliyor. Sayın Muhtar girişte 'Müjde verir misiniz?' dedi, veriyoruz. Pelitözü'ne de doğal gazı getireceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun"

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Hem ekonomik hem de yerine göre günün her saatinde uçağımız var." dedi.

Dönmez, Bilecik merkez Pelitözü köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidara geldiğinde sadece 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 26 bin kilometreye ulaştığını belirten Bakan Dönmez, "Yolları böldük, milleti birbiriyle buluşturduk." ifadesini kullandı.

Bilecik'te istihdam oluşturulabilmesi için bölgeye yatırım çekilmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bilecik'te iki organize sanayi bölgemiz (OSB) vardı, şimdi inşallah üçüncüsünü planlıyoruz. Zaten diğer ilçelerimizin hemen hepsinde birer tane OSB'miz var. Sanayi geldikçe yavrularımız, gençlerimiz çok daha kolay iş bulabilir hale gelecek. Onun da gelmesi için enerji altyapısının, ulaşım altyapısının, ham maddeye, limanlara, pazarlara yakınlığı önemli."

Bakan Dönmez, hava ulaşımı yatırımlarına ilişkin, "Bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Hem ekonomik hem de yerine göre günün her saatinde uçağımız var. Türk Hava Yollarının filosunda 385 uçağı var. Özel hava yollarıyla birlikte herhalde 500'ü geçtik. Dünyada sayılı aktarma merkezlerinden biri haline geldik. Atatürk Havalimanı yetmedi, şimdi yeni havalimanını da açtık. Bütün tesis ve pistler tamamlandığında dünyanın en büyük havaalanı olacak. Ülkemiz coğrafya olarak 3 saat mesafeli uçuşa baktığınızda, dünya nüfusunun neredeyse yarısına ulaşabilir haldeyiz." diye konuştu.

Dönmez, ulusal kalkınmanın yerelden başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada belki bizim siyasi düşüncemizde olmayan bir belediye başkanı da olabilir. 3-5 puan gelişebilir, genel hizmetlerden aldığı oranla ama önemli olan şehirlerin de yarıştığı bu dünyada size yıllık 3-5 puanlık gelişme yetmez. Buna 10-20 puan yıllık gelişmelerle kendisinin becerisini, katkısını yansıtacak adaylara ihtiyacımız var. Biz Nihat Bey'e (AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can) o açıdan sonuna kadar güveniyoruz, arkasındayız inşallah. Zaten neredeyse 20 yıldır çekirdekten belediyeci, bu yörenin insanı, sizin evladınız, kardeşiniz. İnşallah bu dönemde Bilecik'te devam eden projeleri tamamlayacak. Yeni çok güzel projeler hazırlamışlar, o projeleri de hayata geçirmeye gayret edecek. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

- "Pelitözü'ne de doğal gazı getireceğiz"

Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığını, AK Parti iktidarında ise 81 ilin tamamına doğal gaz götürüldüğünü söyledi. Dönmez, "Pelitözü de doğal gaz bekliyor. Sayın Muhtar girişte 'Müjde verir misiniz?' dedi, veriyoruz. Pelitözü'ne de doğal gazı getireceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Gaz dağıtım sistemimizin yetkilileriyle de görüştük. İnşallah en kısa süre içinde artık sizi de kömürden kurtarmış olacağız. Ormanlar biraz rahat edecek o zaman." dedi.

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Bilecik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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