BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Hem ekonomik hem de yerine göre günün her saatinde uçağımız var." dedi.

Dönmez, Bilecik merkez Pelitözü köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidara geldiğinde sadece 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 26 bin kilometreye ulaştığını belirten Bakan Dönmez, "Yolları böldük, milleti birbiriyle buluşturduk." ifadesini kullandı.

Bilecik'te istihdam oluşturulabilmesi için bölgeye yatırım çekilmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bilecik'te iki organize sanayi bölgemiz (OSB) vardı, şimdi inşallah üçüncüsünü planlıyoruz. Zaten diğer ilçelerimizin hemen hepsinde birer tane OSB'miz var. Sanayi geldikçe yavrularımız, gençlerimiz çok daha kolay iş bulabilir hale gelecek. Onun da gelmesi için enerji altyapısının, ulaşım altyapısının, ham maddeye, limanlara, pazarlara yakınlığı önemli."

Bakan Dönmez, hava ulaşımı yatırımlarına ilişkin, "Bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Hem ekonomik hem de yerine göre günün her saatinde uçağımız var. Türk Hava Yollarının filosunda 385 uçağı var. Özel hava yollarıyla birlikte herhalde 500'ü geçtik. Dünyada sayılı aktarma merkezlerinden biri haline geldik. Atatürk Havalimanı yetmedi, şimdi yeni havalimanını da açtık. Bütün tesis ve pistler tamamlandığında dünyanın en büyük havaalanı olacak. Ülkemiz coğrafya olarak 3 saat mesafeli uçuşa baktığınızda, dünya nüfusunun neredeyse yarısına ulaşabilir haldeyiz." diye konuştu.