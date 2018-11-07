Hava yolu yolcu sayısı 10 ayda 183 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla hava yolunda 182 milyon 709 bin 862 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 75 bin 583, dış hatlarda ise yüzde 61 bin 332 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 42 bin 384 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 179 bin 299'a ulaştı.

Ekimde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 210 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 9 milyon 498 bin 847 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 18 milyon 722 bin 210 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekim ayı itibarıyla toplamda 347 bin 982 ton oldu.

İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik ekimde de devam etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, ekimde iç hatta 1 milyon 640 bin 485, dış hatta ise 4 milyon 356 bin 309 olmak üzere toplamda 5 milyon 996 bin 794 olarak gerçekleşti.