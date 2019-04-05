Hava yoluyla 3 ayda yaklaşık 41,4 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-mart döneminde 41 milyon 378 bin 269'u buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ve yılın ilk 3 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 69 bin 568, dış hatlarda 43 bin 172 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 39 bin 249'a ulaştı. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 151 bin 989 oldu.

Söz konusu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 371 bin 746, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 133 bin 5 olarak kayıtlara geçti. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, martta 14 milyon 545 bin 511'e ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mart ayı itibarıyla iç hatlarda 60 bin 544 tonu, dış hatlarda 231 bin 954 tonu, toplamda ise 292 bin 498 tonu buldu.

- İstanbul ve Atatürk havalimanlarında trafik