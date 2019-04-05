FİNANS

Hava yoluyla 3 ayda yaklaşık 41,4 milyon yolcu taşındı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde 41 milyon 378 bin 269 oldu - İstanbul Havalimanı'nda mart ayında 952 uçak ve 115 bin 604 yolcuya, son ticari uçağın yarın saat 02.00'de kalkacağı Atatürk Havalimanı'nda da 37 bin 104 uçağa ve 5 milyon 356 bin 471 yolcuya hizmet verildi

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-mart döneminde 41 milyon 378 bin 269'u buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ve yılın ilk 3 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 69 bin 568, dış hatlarda 43 bin 172 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 39 bin 249'a ulaştı. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 151 bin 989 oldu.

Söz konusu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 371 bin 746, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 133 bin 5 olarak kayıtlara geçti. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, martta 14 milyon 545 bin 511'e ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mart ayı itibarıyla iç hatlarda 60 bin 544 tonu, dış hatlarda 231 bin 954 tonu, toplamda ise 292 bin 498 tonu buldu.

- İstanbul ve Atatürk havalimanlarında trafik

Son ticari uçağın yarın saat 02.00'de kalkacağı Atatürk Havalimanı'nda mart ayında 37 bin 104 uçağa ve 5 milyon 356 bin 471 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda ise martta 952 uçak ve 115 bin 604 yolcu trafiği gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 193 bin 32, dış hatlarda 121 bin 634 oldu. Bu dönemde üst geçiş trafiği 109 bin 990 olarak kaydedildi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 424 bin 656'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği ise 24 milyon 568 bin 563, dış hat yolcu trafiği 16 milyon 734 bin 642 oldu. Böylece mart sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 41 milyon 378 bin 269 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ocak-mart döneminde iç hatlarda 190 bin 604 ton, dış hatlarda 625 bin 317 ton, toplamda 815 bin 921 ton olarak kayıtlara geçti.

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