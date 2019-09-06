Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 140 milyonu geçti

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-ağustos döneminde 140 milyon 121 bin 303 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı ve yılın 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 76 bin 699, dış hatlarda ise 86 bin 19 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 44 bin 521 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle 207 bin 239'a ulaştı.

Ağustosta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 115 bin 332, dış hat yolcu trafiği ise 14 milyon 115 bin 749 oldu. Söz konusu ay direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 23 milyon 262 bin 843 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda 92 bin 33 ton, dış hatlarda 262 bin 45 ton, toplamda ise 354 bin 78 tona ulaştı.

- Yılın sekiz aylık gerçekleşmeleri

Bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 8 aylık döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 559 bin 406, dış hatlarda ise 479 bin 181 oldu.