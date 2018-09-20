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"Havacılık Sektöründe Millileşme ve Yerlileşme İşbirliği" konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

THY Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel: - "THY Teknik'in yerlileştirme hedefi, 2023 yılına kadar yurt dışından parça alınmasının önlenmesidir. 2023'te tüm ihtiyacımızı yurt içinden karşılamak durumundayız. Bu çalışmalara havacılık sektöründe üretim yapan sanayicilerimizin katılmasını istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, yerlileştirme hedeflerinin 2023 yılına kadar yurt dışından parça alınmasının önlenmesi olduğunu belirterek, "2023'te tüm ihtiyacımızı yurt içinden karşılamak durumundayız. Bu çalışmalara havacılık sektöründe üretim yapan sanayicilerimizin katılmasını istiyoruz." dedi.

Tokel, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Salonunda verdiği "Havacılık Sektöründe Millileşme ve Yerlileşme İşbirliği" konulu konferansta, THY Teknik AŞ'de yurt dışından ithal edilen uçak bakımında kullanılan havacılık ürünlerinin parçalarının yerleştirilmesiyle ilgili koordinasyon çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yaklaşık 40 yabancı katılımcının katılımıyla Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii EXPO Fuarı'nın düzenlendiğini dile getiren Tokel, "Sadece Bangladeş'ten bir şirket 40'a yakın firmamızın ürünlerini pazarlamak üzere anlaştı. Orta Amerika'ya aynı şekilde bağlantılar kuruldu burada. Eskişehir, Bursa, İzmir ve Ankara'da iki olmak üzere havacılık kümelerimiz var. Havacılığı geliştirmemiz için kurumsallaşmaya ihtiyacımız var. Belki yakın gelecekte bu kümelerimizin bir üst platformunu oluşturma ihtiyacımız olacak. Savunma sanayi havacılık ağırlıklı kümelerimizi bir araya getirme çalışmalarını da yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Sanayicilerden beklentimiz, bu işin içine daha çok girmeleridir"

Tokel, Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın en ileri endüstrisine sahip olabilecek potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanayicilerden beklentimiz, bu işin içine daha çok girmeleridir. THY Teknik'in yerlileştirme hedefi, 2023 yılına kadar yurt dışından parça alınmasının önlenmesidir. 2023'te tüm ihtiyacımızı yurt içinden karşılamak durumundayız. Bu çalışmalara havacılık sektöründe üretim yapan sanayicilerimizin katılmasını istiyoruz. Parça üretimiyle ilgili olarak... Bir firmamızın en az bir parça üretmesini istiyoruz. Havacılık endüstrisindeki sanayicilerimizi THY Teknik'in atölyelerine çağırıyoruz. Firmalarımız gelsin ziyaret etsinler, herhangi bir parça önermiyoruz, siz karar verin. Atölyelerimizde kullanılan tüm parçalara bakın, hangi parçayı yapabiliyorsanız buyurun... Eğer yerli ürün değilse o parça sizindir. Eğer o yönde kabiliyetiniz varsa işi alır yapar... Sertifika ile ilgili konularda da elimizden gelen her türlü desteği sizlere vermeye çalışacağız. sanayicimizden bunu bekliyoruz."

Türkiye'de ihtiyacı hissedilen bir öz güven sorunu olduğunu savunan Tokel, "Duyuyoruz, 'Türkiye uçak üretemez, Türkiye füze yapamaz.' deniliyor. Nereden ortayla çıkmışsa çıkmış, üzerimizde yanlış algı var. Bu hale getirilmişiz. Havacılık hiç de öyle değil. Havacılık tarihi Wright kardeşlerle değil bizlerle başladı. Bu çok iyi bilinmeli." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir Halil Tokel THY Teknik AŞ

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