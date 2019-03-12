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Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, geçen yılın sonu itibarıyla 110 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 1,5 milyar insanın uçakla 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgede bulunuyor.

Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti.

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.

Ülke, hava yolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada bulunuyor. 2003'ten bugüne kadar izlenen politikalar sonucu Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 218, koltuk kapasitesi yüzde 253, kargo kapasitesi yüzde 625 arttı. Yurt içinde ve yurt dışında uçulan toplam nokta sayısı 374'e ulaştı.

Türkiye'de 2003'te sivil havacılık işletmeleri bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı bin 404'e yükseldi.

Sektörde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2018 sonu itibarıyla 205 bine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
havacılık sektörü havacılıkta ciro SHGM

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