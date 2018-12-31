Havacılıkta çok sayıda yeni personel kadroya katılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye'de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak.

Kamu ve özel kuruluşların birçok pozisyon için personel alım ilanları veriliyor. THY'nin uçuş ekibi için yeni yılda 2 bin 600 personel alması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ile birlikte, filosuna yeni uçaklar katacak olan THY'nin 2019 yılında yaklaşık 1,000 pilot ve 1,600 de kabin görevlisi alması planlanıyor. THY'nin şu an başvuralara açık 11 ilanı var.

Pegasus Havayolları'nın da işe alımlarla ilgili ilanları yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında da önemli artışlar dikkat çekiyor. Hürkuş gibi birbirinden önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ise 2019 yılında 1,000 mühendis alması bekleniyor.

THY'nin başvuralara açık 11 ilanı şöyle:

Tecrübesiz II.Pilot Adayları

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)