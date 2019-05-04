"Havacılıkta hedefimiz 450 milyon yolcuya ulaşmak"

Birçok bilimsel çalışma ve raporun bunu gözler önüne serdiğini dile getiren Turhan, dünyada hava ulaşımının öneminin, diğer ulaşım modlarına göre her geçen gün arttığını, yolcu ve kargo taşımacılığının hızla büyüdüğünü bildirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin gelecek dönem büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri, hatta en önemli sembolü olma potansiyelini taşıdığını söyledi.

Havacılık faaliyetlerinin bugün dünyada, sadece ulusal ve bölgesel değil, küresel gelişmenin, kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline geldiğini aktaran Turhan, Türkiye'nin kilit konumundaki coğrafi lokasyonuyla 1,5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar ticaret hacmine sahip ülkelere 4 saat uçuş mesafesinde olduğunu vurguladı.

Turhan, bu kapsamda son 16 yılda havacılığa ciddi önem verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm bunları dikkate alarak 2003'ten beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi buldu."

- "Türk havacılığında hedef 450 milyon yolcu kapasitesi"

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu ekonomik potansiyellerle kendi kendisini yaptırdığını ve yatırım maliyetini karşılayacağını belirterek, "Her yıl 882 milyon avro devlete kira ödeyecek. Böyle potansiyeli olan bir havalimanımız." diye konuştu.