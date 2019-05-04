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"Havacılıkta hedefimiz 450 milyon yolcuya ulaşmak"

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 12:37 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "(Havacılıkta) 34 milyon olan yolcu sayımız son 15 yılda 210 milyona ulaştı. Hedefimiz 450 milyona ulaşmak" - "Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi buldu" - "İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" - "(Havalimanının) Toplamda projenin bedeli 32 milyar 399 milyon avro gibi dev bir ekonomik güce denk geldiğini görüyoruz" - "(THY) Bugün 332 uçaklık filosuyla; 51'i yurt içi, 258'si uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Dış hat uçuş noktamızı 360'a çıkarmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin havacılıkta yolcu sayısının son 15 yılda 34 milyondan 210 milyona çıktığını belirterek, "Hedefimiz 450 milyona ulaşmak." dedi.

İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle üniversitenin Albert Long Hall Salonu'nda "İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli" düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin gelecek dönem büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri, hatta en önemli sembolü olma potansiyelini taşıdığını söyledi.

Birçok bilimsel çalışma ve raporun bunu gözler önüne serdiğini dile getiren Turhan, dünyada hava ulaşımının öneminin, diğer ulaşım modlarına göre her geçen gün arttığını, yolcu ve kargo taşımacılığının hızla büyüdüğünü bildirdi.

Turhan, dünyada 38 milyona ulaşan uçak seferlerindeki tarifeli yolcu sayısının 2018'de yüzde 6 artarak 4,3 milyara ulaştığını kaydederek, küresel ticaretin yüzde 35'inin ve e-ticaretin yüzde yüzde 90'ının havayolu ile sağlandığı bilgisini verdi.

Havacılık faaliyetlerinin bugün dünyada, sadece ulusal ve bölgesel değil, küresel gelişmenin, kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline geldiğini aktaran Turhan, Türkiye'nin kilit konumundaki coğrafi lokasyonuyla 1,5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar ticaret hacmine sahip ülkelere 4 saat uçuş mesafesinde olduğunu vurguladı.

Turhan, bu kapsamda son 16 yılda havacılığa ciddi önem verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm bunları dikkate alarak 2003'ten beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi buldu."

- "Türk havacılığında hedef 450 milyon yolcu kapasitesi"

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu ekonomik potansiyellerle kendi kendisini yaptırdığını ve yatırım maliyetini karşılayacağını belirterek, "Her yıl 882 milyon avro devlete kira ödeyecek. Böyle potansiyeli olan bir havalimanımız." diye konuştu.

Türk havacılık sektörünün dünya ortalamasının üç katı büyüdüğünü, 34 milyon olan yolcu sayısının son 15 yılda 210 milyona ulaştığını kaydederek, "Hedefimiz 450 milyona ulaşmak." ifadesini kullandı.

Yolcu sayısında Avrupa'da 4'üncü, dünyada 10'uncu sıraya yükseldiklerini dile getiren Turhan, taşınan yük miktarının 4 milyon tona yaklaştığını, bu rakamın 15 yıl önce 964 bin ton olduğunu aktardı.

Turhan, dün Tunus ile Türkiye arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandığını anımsatarak, "İstanbul'da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. 'Biz de e-ticaretle ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz'." dedi.

Bu ülkelerin e-ticaretin yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı'ndan yer istediğini kaydederek, PTT vasıtasıyla bu ticaretin yapılabileceğini, PTT'nin Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda bu sayede ilerleyeceğini anlatan Turhan, "İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak." diye konuştu.

- "Havacılık sektörünün cirosu 110 milyar liraya çıktı"

Turhan, havacılık sektörünün cirosunun 11 kat artırarak 110 milyar liraya çıktığını kaydederek, daha yapacakları çok işlerinin olduğunu, gelecek 20 yılda dünya genelinde hava trafiğinin iki katın üzerinde, hizmet verilen yolcu sayısının ise yıllık ortalama yüzde 4,4 artmasının beklendiğini paylaştı.

Bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, orta ve uzun vadedeki hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlatan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın bunun en somut adımı olduğunu bildirdi.

Turhan, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın, İstanbul'un küresel anlamda finans merkezi olmasına da büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nın 10 milyar 247 milyon avroluk yatırım bedeli olduğunu belirterek, "Yatırımcı tarafından ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro artı KDV. Toplamda projenin bedeli 32 milyar 399 milyon avro gibi dev bir ekonomik güce denk geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "THY'nin dış hatta hedef 360 noktaya ulaşmak"

Turhan, havacılıkta Türkiye'nin gurur markası THY'nin şu anda havacılık alanında dünyada bilinirlikte ikinci sırada olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 332 uçaklık filosuyla; 51'i yurt içi, 258'si uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Buna her geçen gün yeni noktalar ekleniyor ve bu kapsamda dış hat uçuş noktamızı 360'a çıkarmayı planlıyoruz. Havacılığa dair bu tür büyük hedeflerimiz için İstanbul Havalimanı bizlere çok sağlam bir zemin hazırlamıştır. Çünkü İstanbul Havalimanının yolcu ve uçak trafiğini karşılama anlamında kapasite sorunu yoktur. Ayrıca dünyanın her yönüne hizmet edecek noktada bulunuyoruz; havayolu şirketleri için çok cazip bir durum bu. İstanbul Havalimanı 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlamaktadır."

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın, gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasına da büyük katkı sunacağını belirterek, havalimanının, tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerle bütünleşik bir yapı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Turhan'a konuşması sonrası günün anısına Boğaziçi Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu, tarafından tablo takdim edildi.

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Cahit Turhan istanbul havalimanı ulaştırma ve altyapı bakanı

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