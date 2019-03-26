FİNANS

Havacılıkta öncü teknolojiler için güç birliği

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

TUSAŞ ve İTÜ, Boeing'in katkılarıyla yürütülecek Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı hayata geçirdi - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "Yeni yapacağımız 2 yüksek lisans programıyla birlikte 3 programımızın da dünya üzerinde en verimli, en iyi programlar olmasını bekliyoruz"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, Boeing'in katkılarıyla Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülecek.

Programın açılışı dolayısıyla TUSAŞ'ta tören düzenlendi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, burada yaptığı konuşmada, Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Programı'na ek olarak 2 yeni programları daha olacağını söyledi.

"Gökyüzüne bakmalıyız, hedeflemeliyiz." diyen Kotil, bu programın dünyanın en iyi programı olması gerektiğini ifade etti.

Kotil, bundan sonraki aşamada her şeyin programa katılan öğrencilerin ellerinde olduğunu vurgulayarak, "Diğerleriyle yarışmamız gerekiyor. Fariba Alamdari'nin buraya gelişinden dolayı çok mutluyuz, bizi onurlandı. Yeni yapacağımız 2 yüksek lisans programıyla birlikte 3 programımızın da dünya üzerinde en verimli en iyi programlar olmasını bekliyoruz."

- "Geleceğe yatırım"

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da şirket olarak havacılık sektöründeki büyümeyi hızla sürdürürken, bu alanda Türkiye'nin daha fazla insan kaynağına sahip olması ve adını en iyi oyuncular arasına yazdırması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Borat, güçlerini korumak ve ülke adına büyük atılımlar yapabilmek için fabrikalarını büyütmek, buna bağlı olarak mühendis sayısını artırmak, ülkenin yetkin insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Şirket olarak geleceğe yatırım yaptıklarını ve çalışma arkadaşlarının eğitimlerine de katkı sağlamak için adımlar attıklarını anlatan Borat, şunları kaydetti:

"Bu vizyon çerçevesinde, İTÜ ve şirketimiz arasında 2017'de imzalanan ana ve bir alt protokol kapsamında Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı faaliyete geçiriyoruz. Bu yüksek lisans programıyla da hava aracı yapıları ve hava aracı malzemeleri konularını bir araya getirerek, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'nün destekleriyle bu alanlardaki öncü teknolojiler ve modern uygulamalar için kabiliyetler geliştirmeyi ve insan kaynağı oluşturmayı arzu ediyoruz."

- "Hiçbir yerde bulamayacağımız bir program"

Boeing Global Learning Institute Başkan Yardımcısı Fariba Alamdari, programın geleceğinin, öğrencilerin ellerinde olduğunu söyledi.

Yapılan bir araştırmaya göre, çalışanlarına yatırım yapan şirketlerde, kuruluşa olan aidiyetin yüzde 95'i bulduğuna işaret eden Alamdari, "Bu program hiçbir yerde bulamayacağımız türden bir program. Tüm öğrencilerin gurur duyması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Alamdari, Boeing'in sadece müşterilerine ürün sağlayan değil, değerlere yatırım yapan iş ortaklarıyla iş birliğini önemseyen bir yapı hedeflediğini vurguladı.

TUSAŞ Akademide verilecek yüksek lisans eğitimlerinde, hava aracı yapıları ve malzeme teknolojileri alanlarındaki öncü teknolojiler ve modern uygulamaları için kabiliyetler geliştirilmesi ve bu alanda insan kaynağı oluşturulması amaçlanıyor.

İTÜ, MIT, Cranfield ve Michigan üniversitelerinden gelecek öğretim üyelerinin bilgi birikimleriyle TUSAŞ ve dünyanın güçlü markası Boeing'de görev yapan üst düzey uzmanların tecrübeleri buluşturulacak.

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Boeing hava aracı yapıları İTÜ TUSAŞ TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat

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