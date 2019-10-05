Havacılıkta rota yerlileştirme

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin milli hava platformlarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri Projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul koordinasyonunda hayata geçirilen ve havacılık endüstrisinin en büyük yerlileştirme adımlarından biri olan proje kapsamında, SAHA İstanbul öncülüğünde oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalar; Gökser Makine, Anova Arge Teknolojileri, Friterm, Gürmetal ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığı ile TASECS AŞ (Turkish Aerospace Environmental Control Systems) kuruldu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak TUSAŞ İHA Sistemleri Grup Başkanı Ömer Yıldız ve Genel Müdür olarak Sabahattin Önay atandı.

Hava platformlarında hayati önem taşıyan iklimlendirme ve kabin basınç sistemlerinin yerlileştirilmesi için başlatılan proje, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından da destekleniyor. TASECS’in kurulmasıyla Türkiye’de ilk defa TÜBİTAK’tan SAYEM desteği alan bir proje, içinde müşterinin de yer aldığı çok ortaklı bir firmaya dönüştü.