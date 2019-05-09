Konferansın gelecek dönemde küresel tedarik zincirlerine katılımda firmaların önünü açacak etkinliklerin ilki olduğunu belirten Pekcan, bundan sonra söz konusu etkinliklere farklı sektörlerle devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, konferansa katılan Türk firmalarının yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, yüksek teknolojili ürün ihracatında firmaların küresel tedarik zincirlerine daha fazla katılım göstererek Türkiye'nin ihracatına daha fazla katkı sunabileceklerine inandıklarını söyledi. Pekcan, Bakanlık olarak firmalara nasıl destek olabileceklerini incelediklerini ve bu doğrultuda destekler vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı ve Boeing'in düzenlediği Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı Mövenpick Hotel Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katettiğini belirterek, "Şu anda artık emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncuların ve Bakanlığın destekleriyle uçuşa geçmemiz lazım." dedi.

"Artık zemin tamam, biz hazırız, Bakanlık arkanızda şimdi havacılık sektörü ile beraber uçma zamanı." diyen Pekcan, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve gelişimi yakinen takip ettiklerini ve sağlıklı politikalar geliştirdiklerini kaydetti.

İhracatçıları geleceğe hazırlamak Türkiye'nin mal ihracatındaki konumunu yükseltmek amacıyla proje bazlı destek mekanizması olan Küresel Ticaret Zinciri desteğini (KTZ) oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katetmiş durumdadır. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Şu anda artık emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncuların ve Bakanlığın destekleriyle artık uçuşa geçmemiz lazım. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak üzere artırmamız lazım."

Havacılık sektöründe şu anda sadece 3 firmanın KTZ desteğinden faydalandığını dile getiren Pekcan, daha fazla firmayı desteklerden yararlandırmak istediklerini belirtti.

Firmaların, başta AS 9100 olmak üzere, havacılık alanında ihracatçı olmalarını sağlayacak her türlü sertifikanın teminindeki danışmanlık hizmetlerinin yüzde 75'ine sponsor olduklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti: