Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak, bazı seferler de yer kalmadı

Gökhan Artan / İstanbul, 15 Haziran (DHA -23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kaydı İstanbul'da olup oy vermek isteyen kent dışında olan birçok kişi hem karayolu hem de uçaklarla seçim gezisine çıkacak. Oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından İstanbul'a gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi'ne bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı.Bazı seferler de ise yer kalmadı. Bilet fiyatları da yoğun talepler nedeniyle yükseldi.Özellikle seçim sonrası pazartesi günü de seçmenlerin ara verdikleri tatillerine dönüşleri otogar ve sınır kapılarında hareketliliğe neden olacak.

İstanbul'da ikematgahı olup yurt içi ve yurt dışında bulunanlar seçim haftası akın akın kente gelecek. İstanbul'da oturan seçmenler özellikle 21 Haziran Cuma gününden itibaren seçim seyahatlerine başlayacak.İstanbul'a, özellikle Tekirdağ gibi yakın noktalara tatile giden yazlıkçıların seçim için akın etmesi bekleniyor. Seçim seyahatleri otogarda ve sınır kapılarında da büyük hareketliliğe yol açacak. Cuma, cumartesi ve pazar seçmenlerin İstanbul'a dönüşlerinde büyük artış bekleniyor.