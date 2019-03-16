FİNANS

Havada "yabancı pilot" tercihi azalıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı - Hava yolu şirketlerinde geçen yıl çalışan toplam 10 bin 189 pilottan 544'ünü yabancılar oluşturdu

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemelerle hızla büyüdü. Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişmesini sürdürüyor.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 205 bine ulaştı. Sektörün 2018 yılı cirosu da 110 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl sonu itibarıyla sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık aracı, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam bin 404 aracın yer aldığı görüldü.

- Yabancı pilot sayısı yüzde 25,7 azaldı

Türkiye'deki hava yolu şirketlerindeki uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında geçen yıl sonu itibarıyla 10 bin 189 pilot hizmet veriyor.

Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların 544'ünü yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı.

Türkiye'de 2017'de 732 yabancı pilot istihdam edilirken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 544'e geriledi.

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"
Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacakBakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faaliyet Raporu SHGM yabancı pilot

En Çok Okunan Haberler

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Van'da alışveriş festivali başladı

Van'da alışveriş festivali başladı

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Türkiye'de yapılıyor! Dünyaya satılıyor

Türkiye'de yapılıyor! Dünyaya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.