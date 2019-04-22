FİNANS

"Havalimanı güvenliğinde tehlike yaklaşmadan tespit edilmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Securitas Türkiye Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir: - "Son yıllarda havalimanlarında gerçekleşen olaylar eylem hazırlığındaki kişilerin terminal ve yolcuların yoğun olarak bulunduğu yerlere yaklaşmadan tespit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" - "Havalimanlarında araç girişlerinin olduğu nizamiye sayısı artırılmalı. Suçlu profili çıkartabilecek uzman personele sahip olunmalı" - "Securitas'ın havacılık segmentine sunduğu çözümler arasında akıllı kamera sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, Securitas uzaktan izleme hizmetleri, Smart M (PDA) cihazı ile denetleme, devriye kontrol, bilgilendirme ve raporlama yapılması ve profil analizi/ takibi sağlanması yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir, "Son yıllarda havalimanlarında gerçekleşen olaylar eylem hazırlığındaki kişilerin terminal ve yolcuların yoğun olarak bulunduğu yerlere yaklaşmadan tespit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde 54 ülkede 180 havalimanında güvenlik hizmeti sunduklarını kaydederek, havalimanı güvenliğinde önceliğin, tehlikenin yaklaşmadan tespit edilmesi olduğunu aktardı.

"Son yıllarda havalimanlarında gerçekleşen olaylar eylem hazırlığındaki kişilerin terminal ve yolcuların yoğun olarak bulunduğu yerlere yaklaşmadan tespit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Özdemir, bu konuda yapılması gereken bazı öneriler sundu.

Özdemir, havalimanına araç girişlerinin olduğu nizamiye sayısının artırılması gerektiğini belirterek, suçlu profili çıkartabilecek uzman personele sahip olmanın önemine değindi.

Arama ceplerine beton bariyer gerektiğini aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mümkünse iç ve dış hat, gelen-giden yolcu şeklinde ayrılması, nizamiye sayısının artırılması yığılmayı önleyecek, güvenlik görevlileri üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Acil durumlarda havalimanının tahliyesini ve yardım sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Nizamiyelerde gelen araçların, yolcuların ve beraberindeki eşyalarının risk durumuna göre ya da rastgele tespit usulüne göre aranabilmesi için suçlu profili çıkarabilecek uzman personel ve yeterli arama cepleri oluşturulmalı. Meydana gelebilecek patlama ya da silahlı çatışmada diğer cepte bekleyen araçların etkilenmemesi için ceplerin arasına sağlam beton bariyer yapılmalı."

Özdemir, şüpheli araçları taramak için x-ray cihazları bulundurulması gerektiğini kaydederek, nizamiye girişlerine plaka ve yüz tanıma sistemlerinin yerleştirilmesinin, nizamiyede dur ihtarına uymayan ve kaçan araçları güvenli bir mesafede durdurmak için hareketli bariyer sistemi kurulmasının öneminden bahsetti.

- "Otopark, terminalden uzak alana alınmalı"

Özdemir, otoparkların terminalden uzakta bulunması, yoğun saatlerde yığılmayı önlemek için terminale giriş ve çıkışı sağlayan kapı sayısının artırılması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olası bir saldırıya anında karşılık verilebilmesi için terminal önünde ve içerisinde yeterli silahlı uzman personel bulundurulmalı. Terminal önü ve park alanlarında bulunan şüpheli paketlere anında müdahale için seyyar sinyal kesici ve portatif X ray cihazı bulundurulmalı. Güvenlik tehditli alanlara geçecek personel sayısı sınırlandırılmalı ayrıca yaka kartları yerine yüz tanıma, avuç içi ya da parmak izi gibi daha güvenli sistemler kullanılmalı. Havalimanının dış çevre emniyeti için ısı ve harekete duyarlı sistemler kurulmalı."

Özdemir, Securitas'ın havacılık segmentine sunduğu çözümler arasında akıllı kamera sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, uzaktan izleme hizmetleri, Smart M (PDA) cihazı ile denetleme, devriye kontrol, bilgilendirme ve raporlama yapılması ve profil analizi/ takibi sağlanmasının yer aldığını bildirdi.

Seçkin Özdemir, havalimanı güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için tasarlanan kalite programı sayesinde çalışanlarının güvenlik farkındalığını artırdıklarını kaydetti.

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