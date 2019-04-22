"Havalimanı güvenliğinde tehlike yaklaşmadan tespit edilmeli"

"Son yıllarda havalimanlarında gerçekleşen olaylar eylem hazırlığındaki kişilerin terminal ve yolcuların yoğun olarak bulunduğu yerlere yaklaşmadan tespit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Özdemir, bu konuda yapılması gereken bazı öneriler sundu.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde 54 ülkede 180 havalimanında güvenlik hizmeti sunduklarını kaydederek, havalimanı güvenliğinde önceliğin, tehlikenin yaklaşmadan tespit edilmesi olduğunu aktardı.

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir, "Son yıllarda havalimanlarında gerçekleşen olaylar eylem hazırlığındaki kişilerin terminal ve yolcuların yoğun olarak bulunduğu yerlere yaklaşmadan tespit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"Mümkünse iç ve dış hat, gelen-giden yolcu şeklinde ayrılması, nizamiye sayısının artırılması yığılmayı önleyecek, güvenlik görevlileri üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Acil durumlarda havalimanının tahliyesini ve yardım sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Nizamiyelerde gelen araçların, yolcuların ve beraberindeki eşyalarının risk durumuna göre ya da rastgele tespit usulüne göre aranabilmesi için suçlu profili çıkarabilecek uzman personel ve yeterli arama cepleri oluşturulmalı. Meydana gelebilecek patlama ya da silahlı çatışmada diğer cepte bekleyen araçların etkilenmemesi için ceplerin arasına sağlam beton bariyer yapılmalı."

Özdemir, şüpheli araçları taramak için x-ray cihazları bulundurulması gerektiğini kaydederek, nizamiye girişlerine plaka ve yüz tanıma sistemlerinin yerleştirilmesinin, nizamiyede dur ihtarına uymayan ve kaçan araçları güvenli bir mesafede durdurmak için hareketli bariyer sistemi kurulmasının öneminden bahsetti.

- "Otopark, terminalden uzak alana alınmalı"

Özdemir, otoparkların terminalden uzakta bulunması, yoğun saatlerde yığılmayı önlemek için terminale giriş ve çıkışı sağlayan kapı sayısının artırılması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: