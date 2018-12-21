Havalimanı mesai saatleri dışında açma ve uzatma ücreti de belli oldu 

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarının uçuş operasyonları için açık olduğu çalışma gün ve saatleri dışında, çalışma saatinin uzatılması ya da havalimanın açılmasına ilişkin 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu. Buna göre dış hat uçuşlarında hava araçlarından 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL ücret alınacak.

Havalimanı Çalışma Saatinin Uzatılması ücreti; DHMİ web sitesinde ilan edilen operasyon çalışma gün ve saatleri dışında; rötar, ek sefer veya inilmese dahi yedek havalimanı olarak açılmasının istenmesi durumunda, çalışma saatinin uzatılmasını isteyen veya bu uzatmadan yararlanan her hava taşıyıcısından, konma ve konaklama tarifesindeki ücretlere ilaveten alınıyor. Gerçekleşen uçuş için; hava aracının iniş veya kalkışının tek yönünde havalimanının kapalı olması durumunda tarifede belirlenen ücret alınacak.

Buna göre dış hat uçuşlarında 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL belirlendi. Hava aracının iniş ve kalkışının her ikisinde de havalimanının kapalı olması durumunda tarifede ücret yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettiriliyor. Hava aracının inişi ile kalkışı arasındaki sürenin 3 saatten fazla olması ve bu süre boyunca havalimanının kapalı olması durumunda tarifedeki ücret yüzde 150 zamlı olarak uygulanır.