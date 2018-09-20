Havalimanında 13 bin 300 adet cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gümrük kaçağı 13 bin 300 adet cep telefonu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne Hong Kong’dan gelen ve "gemi motor aksamı" olarak beyan edilen bir kargodan şüphelenilmesi üzerine takip başlatıldı.
Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi alınması kargo x-ray taramasına sevk edildi.
Yapılan tarama sonucu kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulundu. Gümrüklenmiş değeri 4,5 milyon lira olan telefonlara el konuldu ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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