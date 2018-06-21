Havalimanının genişletilmesine karşı çıkan İngiliz bakan istifa etti

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, ülkenin en büyük havalimanı Heathrow’un genişletilmesine karşı çıktığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz bakan Hands, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilerek genişletilmesi projesinin pazartesi günü İngiliz Parlamentosu'nda oylamaya sunulacağını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Londra’da 2017 yılındaki genel seçimde Chelsea ve Fulham bölgelerini temsil eden Muhafazakar Partili vekil, Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pistin inşa edilmesi yoluyla genişletilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine karşı çıkanlar, artacak uçuş trafiğinin gürültü ve hava kirliliği yaratacağını savunuyor.

İngiliz hükümeti yaklaşık 14 milyar sterline mal olması beklenen havalimanı genişletme projesine 5 Haziran tarihinde onay vermişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling daha önce havalimanının bulunduğu bölgede yaşayanlara toplam 2,6 milyar sterlin tazminat ödeneceğini, gürültü kirliliğinin azaltılması için de gerekli tedbirlerin alınacağını bildirmişti.