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Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

Havalimanlarında yer hizmeti için A grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 1 milyon dolar, B ve C grubu alacaklar 100 bin dolar, kargo ve posta hizmetinde de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar ise 250 bin dolarlık banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine verecek - Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşıyıcılarından söz konusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenecek

Havalimanlarında yer hizmeti için A grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 1 milyon dolar, B ve C grubu alacaklar 100 bin dolar, kargo ve posta hizmetinde de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacaklar ise 250 bin dolarlık banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine verecek.

Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşıyıcılarından söz konusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, B grubu çalışma ruhsatı, havalimanlarında belirtilen hizmet türlerinden ulaşım hizmeti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini ifade edecek.

C grubu çalışma ruhsatı da havalimanlarında, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş hava taşıyıcıları haricindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgeleri olarak tanımlandı.

C grubu çalışma ruhsatı alan kuruluş, belirtilen ikram servis, uçuş operasyon, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yapmaya yetkili olacak.

A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri 3 milyon dolar karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunmayanların ödenmiş sermayeleri 200 bin dolar karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunanların ödenmiş sermayeleri ise 500 bin dolar karşılığı Türk lirasından aşağı olamayacak.

Havalimanı işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları ve yapacakları hizmet sözleşmesinden doğabilecek yükümlülükleri için A grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 1 milyon dolar, B ve C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 100 bin dolar, ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar ise 250 bin dolar, içeriği ve şekli havalimanı ilgililerce belirlenecek kati ve süresiz banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine verecek.

Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında benzer yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşıyıcılarından söz konusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenecek.

Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, belirtilen hizmet türlerinden temsil, gözetim ve yönetim, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat bakım, uçuş operasyon ile kargo ve posta hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapacak.

Havayolu ile seyahat eden yolcuların, bagajlarının ve diğer yüklerinin taşınması ve ulaşım hizmeti ise A grubu çalışma ruhsatı almış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan, hava taşıyıcısı kargo ve posta hizmetinin sorunsuz şekilde yerine getirilmesinde yer hizmetleri kuruluşlarıyla yapacağı anlaşmalar kapsamında her türlü tedbiri alacak.

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